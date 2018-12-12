司機為退役華籍英兵 曾駐守運輸隊

保母車公司負責人自責「對唔住死者」

退役華籍英兵組織香港善樂會主席程源基向本報確認，涉事司機吳耀宗為退役華籍英兵，曾駐守運輸隊第29中隊，間中出席該組織聚會，退役後任職司機。程說運輸隊訓練嚴謹、比一般學車需時更長，「什麼車都要揸」，包括私家車及4噸重貨車，相似經驗對任職職業司機有幫助。

保母車公司「溢興旅運」負責人舒太則表示，吳加入公司一年，有駕駛復康巴士經驗，駕駛表現良好，非常關顧學童。她透露，吳每天早上8時許送完一批學童回校後，會趁空檔跑步，返家洗澡後再接送另一批學童，生活健康，為人刻苦耐勞。她又說，意外後不少家長關心吳的情况。

舒太另稱，其公司保母車每年會定期到政府車輛檢驗中心檢驗，涉事保母車今年8月通過檢驗。舒太稱其公司對車輛保養嚴謹，如驗車後發現零件有損壞，會換上原廠零件。事發當日舒太亦有前往肇事現場了解，其間情緒激動，一度要由擔架送上救護車治理。昨日她依舊工作，惟提起意外情緒仍未平復，哽咽說「對唔住死者」、「一諗起啲眼淚就係咁流」。