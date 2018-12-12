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北角車禍4死 家屬昨現場拜祭 與同學敘舊 變七旬死者最後午餐

【明報專訊】一輛疑未拉手掣的保母車，前日在北角斜路溜前百米，釀成4死11傷。部分家屬昨返回現場拜祭，其中70歲死者陳瑞意（圖）的親友透露，陳前日與中學同學飲茶敘舊，其後在附近為準備來港的內地親友張羅，在找換店兌換現金及尋找酒店，途經現場，詎料在相識數十載的舊同學面前遇上飛來橫禍，飲茶敘舊頓成「最後午餐」。

意外釀成4死11傷，至昨晚仍有3人危殆，1人嚴重，4人情况穩定，3人已出院。警方昨派員到現場蒐集附近商戶的閉路電視片段，道路安全組人員昨亦到場觀察，看看道路設計是否有可改善之處，並到學校附近提示司機在斜路停車要留神。意外後有多名街坊到場獻花，亦有內地來港藏傳佛教僧侶到場誦經。

飲茶後途經熙和街 飛來橫禍

陳瑞意為退休車衣女工，福建人，家住將軍澳，與任職三行工人的丈夫育有一子三女。約10名親友昨早一身素服，帶備鮮花、水果、香燭及陳生前一件衣服，到北角熙和街現場拜祭。在道士的搖鈴聲、誦經聲及家屬的低泣聲之下，眾人在現場上香，兒子跪在地上拜祭時更忍不住痛哭，場面淒慘。

誼弟讚生前樂於助人

親友透露，陳瑞意前日相約中學同學飲茶敘舊，其後到附近一找換店兌換現金，途經熙和街，詎料飛來橫禍，同行舊同學則無大礙。陳瑞意誼弟陳先生說，二人相識10多年，以「細佬、家姐」相稱。他說誼姊的兄長20多日前過身，在內地的親戚欲來港處理身後事，誼姊前日與舊同學飲茶後，在附近為親友尋找酒店，完事後本相約他在附近見面，豈料二人再無法相聚，形容其死「好無辜」。

陳形容誼姊生前樂於助人，「啲衫褲你一講，佢即刻同你改」。其妻在旁補充，自己喜歡跳舞，每有表演，死者均義務為她改衫，「有時夤夜改，改到手指頭爛晒」，說罷泣不成聲。立法會議員郭偉強說，陳為其辦事處義工，稱死者平日積極參與活動，將聯絡其家屬協助。

另一死者、80歲當場死亡的何玉珍，其二子嚴先生帶同玫瑰花到場拜祭。嚴說其母身後事交大哥處理，其母的印傭事發時剛好走開，避過一劫。嚴說印傭主要照顧其母，是否留低視乎她意願。何的表妹說，其父日前生日，何亦一同慶祝，豈料前日遇上意外喪命。

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