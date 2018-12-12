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加法庭公開孟晚舟3特區護照：同日到期 兩已剪角 林鄭回應：任何時候只一本有效

【明報專訊】華為首席財務官孟晚舟案，加拿大法庭周一公開孟晚舟手持的多本護照，包括3本到期日至2021年的本港特區護照。孟的丈夫劉曉棕在供辭中稱，二人在港結婚後孟曾冠夫姓，所以申請過一本「劉孟晚舟」的護照，但應公司要求重新申請過只姓「孟」的護照。特首林鄭月娥昨表示，孟晚舟在任何時候只持有一本有效特區護照。

曾冠夫姓「劉孟」後再申請

根據美國司法部文件，孟晚舟曾經持有最少4本中國護照及3本香港特區護照，加拿大法庭昨公開孟多本護照的圖片，另亦公開孟的美國簽證等。據孟晚舟丈夫劉曉棕的供辭以及向法庭提供的香港結婚文件，顯示孟的3本香港特區護照簽發日期分別為2011年10月18日、2014年11月7日，及2014年12月18日。三本護照的到期日期都是同一日，即2021年10月18日，但前兩本已剪角失效。劉解釋，2011年10月18日簽發的那本是孟的第一本特區護照後的補發護照，兩人結婚後，孟跟隨香港習俗，把名字冠了夫姓，於是申請了一本「劉孟晚舟」的護照，簽發日期為2014年11月7日。但華為的法律部門指「劉孟」與華為員工紀錄的名字不符，所以她才另外再申請一本只有「孟」姓的護照，這本護照的簽發日期是2014年12月18日，即是孟現在使用的特區護照，已被加拿大邊境服務局在12月1日拘留孟時扣留。

林鄭：破例澄清防政治炒作

林鄭月娥昨早出席行政會議前表示，入境處已複檢孟晚舟的個案，她獲發特區護照的情况與本港現今入境政策一致。孟多次申請特區護照，每次申請理由都屬可接受的特定理由，如損壞、個人資料有變。而孟每次獲發新護照時，舊護照都被註銷；林鄭強調在任何時候，孟晚舟只持有一本有效特區護照。對於有指孟以兩本護照入境，林太解釋，當擁有新護照，但舊護照有一個有效的簽證，就可能在入境時同時使用有效的新護照，及無效舊護照中的有效簽證。

林太又稱，事件涉及外交及司法程序，本不應評論個案，今次「破例」澄清，是因部分人可能作政治炒作，恐怕別有用心的人會利用事件造成傷害，後果會很嚴重；若其他國家或地區對本港入境處簽發的護照有懷疑，會影響數百萬市民出外旅遊。

被問到馬凱事件未有公布原因，是否雙重標準。林鄭月娥否認，稱因有些個案會引起嚴重後果，故覺得需要澄清；至於馬凱個案，因其入境簽證現正要複檢，複檢過程中，可能會由行政長官或行政會議處理上訴，不排除會向當事人交代政府的考慮。她說一般情况下，政府希望堅守不公開評論個別個案的原則。

相關字詞﹕林鄭月娥 孟晚舟

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