孟三度聆訊前夕 華拘加前外交官 孟律師提8747萬保釋金 夫擔保資格受質疑

據路透社報道，加拿大前駐華外交官康明凱（Michael Kovrig)在中國被捕。他在「國際危機組織」（International Crisis Group）擔任東北亞高級顧問，12月9日仍有發Twitter，但現時未知他被拘留的時間和地點。加拿大駐華大使館至截稿前未有評論事件。

加使館未回應

據《溫哥華太陽報》、英國廣播公司（BBC）報道，在10日的第二次聆訊中，庭外有人舉起「Free Ms. Meng（釋放孟女士）」的標語聲援孟晚舟。孟晚舟當日穿着參加首日聆訊時的同樣一件綠色上衣，開庭前與律師談笑。孟的丈夫劉曉棕及華為加拿大副總裁Scott Bradley都坐在公眾席旁聽。劉曉棕向法庭呈交宣誓書，他自述在深圳任職風險投資人，願為妻子提供擔保，他們的女兒以及自己的父母也可遷來溫哥華一同居住。法官埃爾克（William Ehrcke）質疑，劉曉棕只持有為期6個月的訪客簽證，「將一名通常不在加拿大居住的人列為擔保人，這是不合適的」，埃爾克說，「擔保人是被保釋人的『囚禁者』，這是一項重要的責任。」孟晚舟律師則稱，如果有需要可以隨時續期。

孟晚舟律師表示，孟願意付費僱傭私人安保公司獅門（Lions Gate），獅門行政總裁費樂（Scot Filer）作為證人出庭，稱已經考察過孟在溫哥華的住所，他們可以派出司機和安保人員24小時監控她。但檢控官問獅門此前是否有監控過保釋人員，費樂承認沒有。費樂也願意作為孟晚舟的擔保人，且願支付1000加元的保釋金。現時的保釋金為1500萬加元（8747萬港元），包括抵押在溫哥華的兩處房產和100萬加元現金。控方表示，現金至少應為750萬加元（4373萬港元），孟晚舟律師馬丁（David Martin）亦表示沒有問題。

安保公司行政總裁願擔保

而名為Recovery Science的電子監控公司負責人Steve Tan也出庭作證，稱如果孟獲得保釋，將會使用該公司的GPS電子定位手鐲，又稱曾經有超過500個保釋人正在使用該產品，現時正接受監察的有115人，少於50人曾經步出法定活動區域或者取下手鐲，只有一人逃脫，但除下手鐲時會觸發警號。

王毅：侵公民正當權益

中方絕不坐視

中國國務委員、外交部長王毅於昨日出席一個活動時表示，「我們時刻關心每一位在海外中國同胞的安危冷暖。對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸凌行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世間一份公道和正義。」他沒有點名孟晚舟。

美國司法部國際事務辦公室現時仍未發出正式的引渡請求，通常需要在逮捕後60天內發出。

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