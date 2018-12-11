傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟

批無能耐做另一個范國威

原來事件喺區鎮樺（Ray）搵徐百弟，問徐會唔會一齊退黨，結果徐不滿其所為，向黨友發信息。信息指有關人等「資質有限，出盡九牛二虎之力才當得上區議員」，就算喺黨內任副主席、秘書長等高層職位，都唔係因為自身能力，而係因為卿姐（劉慧卿）庇護，以及黨內派系平衡。

徐百弟又話，若佢哋妄想自己成為另一個范國威（民主黨前成員，退黨後建立新民主同盟），功夫仲爭好遠，「也不要妄想成為馮檢基黃成智馮煒光之流，因為你們也沒有這個能耐和利用價值」。Ray向Emily承認有問過其他前綫系會員走唔走，「大家互相尊重，一齊入嚟，我哋有機會走，問聲你走唔走」，既然徐百弟有唔同睇法都會尊重佢。Ray又話，徐百弟都曾跟陶君行離開民主黨，其後前綫合併時先入番黨，佢認為大家有唔同選擇，「有啲說話毋須去到太盡」。