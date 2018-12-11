成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋

分過去現在將來3區

喺「過去」區域，房協設置「細說屋邨故事空間」，參觀者透過3部唔同嘅電視同電話，觀看房協喺1950、70及90年代興建出租屋邨方面嘅工作及當年生活環境，每條片長3至4分鐘，其中50同70年代仲展出撥盤電話。

房協並設置展示昔日公共屋邨住戶生活物品嘅「特色牆」，Pamela話唔少舊物都係向居民徵集，包括舊式收音機、木洗衫板、衣車等。有住戶就捐出昔日用作交租嘅「租卡」，分別係寶石大廈、祖堯邨啟光樓同乙明邨明耀樓，租卡資料可見，90年代明耀樓月租為785元、寶石大廈625元、啟光樓1055元；昔日房協明華大廈嘅手寫租約，以至寄畀公屋申請者嘅確認書等都有展出。

下月起可毋須預約參觀

Pamela話，徵集舊物期間，由於香港仔漁光村有唔少水上人居住，有住戶捐出用過嘅捕魚網，亦有住戶捐贈樟木衣櫳同米缸，但因空間有限暫未展出。

而喺「現在」同「將來」區域，有多個多媒體裝置，包括設虛擬實境（VR）區域，介紹唔同長者屋項目；亦有一部「升降機」，市民進入後就可以了解房協喺房屋階梯下嘅唔同屋邨等。展覽中心呢個月會先接受團體預約參觀，下月起市民可毋須預約下免費參觀，房協亦會提供導賞服務。