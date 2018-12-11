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港聞
2018年12月11日星期二
港聞二
「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
域名登記資料 Skycom華為相同
李家超：只可有一本有效特區護照
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
去年私企創業10間 同時倒閉9間
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早
fb為鑑 寧拖發展免失控
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
食署新指引：食物送化驗限14天
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲
兩小菜館違空氣污染例罰款
垃圾車尾板夾七旬司機頭
女童疑手足口病 幼園需停課
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
尊子漫畫
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
葉太：所有美國貨都危險
新垃圾桶設計屬「機密」
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【明報專訊】（請看附圖）
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「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
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