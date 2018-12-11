拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失

【明報專訊】找換店東主遺下裝有逾百萬現金的環保袋在的士，的士司機拾遺不報，先向警方聲稱沒見過環保袋，後來被閉路電視拍下罪證才改口稱「一生未見過咁多錢」，因一時迷失才犯案。司機昨在區域法院承認一項盜竊罪及一項有意圖提供虛假資料以誤導警務人員罪，法官表示案情嚴重，將司機還押待平安夜判刑。
「一生未見過咁多錢」 還押平安夜判刑
根據案情，找換店東主林巧珍（59歲）與妹夫，本年5月6日攜帶內有逾118萬元現金的環保袋乘搭被告鄧照發（59歲）所駕的士，下車時忘記帶走環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡被告錄取口供，被告在初次警誡下稱沒見過涉事環保袋。
警方其後透過被告鄰居的閉路電視片段，發現被告曾手持環保袋，遂搜查其寓所。在再次警誡下，被告招認把贓物分4袋收藏在下白泥祖屋內，沒有花一分一毫，警方最終起回全部款項。
拾走找換店東主遺袋 對警稱沒見過
辯方求情稱，被告有穩定家庭，30多年來勤勞駕的士養家。辯方續說，受害人已原諒被告，所有款項亦已完璧歸趙，被告稱因「一生未見過咁多錢」，一時迷失才錄假口供。
法官不同意辯方稱此案是典型「拾遺不報」案件，更謂被告違反誠信，案情嚴重。法官拒應辯方提議索取社會服務令報告，但表示須先索閱被告背景報告，押後至本月24日判刑。
【案件編號：DCCC 543/18】