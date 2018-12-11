拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失

「一生未見過咁多錢」 還押平安夜判刑

根據案情，找換店東主林巧珍（59歲）與妹夫，本年5月6日攜帶內有逾118萬元現金的環保袋乘搭被告鄧照發（59歲）所駕的士，下車時忘記帶走環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡被告錄取口供，被告在初次警誡下稱沒見過涉事環保袋。

警方其後透過被告鄰居的閉路電視片段，發現被告曾手持環保袋，遂搜查其寓所。在再次警誡下，被告招認把贓物分4袋收藏在下白泥祖屋內，沒有花一分一毫，警方最終起回全部款項。

拾走找換店東主遺袋 對警稱沒見過

辯方求情稱，被告有穩定家庭，30多年來勤勞駕的士養家。辯方續說，受害人已原諒被告，所有款項亦已完璧歸趙，被告稱因「一生未見過咁多錢」，一時迷失才錄假口供。

法官不同意辯方稱此案是典型「拾遺不報」案件，更謂被告違反誠信，案情嚴重。法官拒應辯方提議索取社會服務令報告，但表示須先索閱被告背景報告，押後至本月24日判刑。

【案件編號：DCCC 543/18】