為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月

屯門裁判法院裁判官水佳麗表示本案案情嚴重，可能令不合資格車輛繼續在道路行駛，並指出本案揭發驗車中心的利益申報系統成效受質疑，斥責串謀行為嚴重衝擊運輸署透過電腦系統控制驗車中心運作。

官：驗車中心利申系統成效成疑

裁判官裁決時表示，被告郭俊希（46歲）4次轉介車輛予測試中心驗車，驗車員亦曾經向被告說「好彩運輸署阿sir啱啱到，如果㗎車遲咗離開，我哋都瀨嘢」。裁判官質疑驗車員為何會感到慶幸、運輸署人員到場會有什麼問題。

助4輛改裝車通過檢驗測試

裁判官又引述證供表示，被告向受檢驗車輛其中一名車主收取1800元，叮囑其業務合伙人將其中500元現金交予驗車員，不能經銀行戶口轉帳，並只可打電話與驗車員聯絡。

裁判官認為，三人行為神秘，被告和合伙人以500元誘使驗車員「隻眼開隻眼閉」，即使車輛有改裝問題，也讓該車輛快速暢順通過測試，及獲取「宜於道路上使用證明書」。綜合各證供，裁定被告罪名成立，被告聞判後以手掩臉啜泣。

【案件編號：TMCC1810/18】