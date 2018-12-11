為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月

【明報專訊】時任Mark X車會會長兼在網上經營車身裝飾業務的男子，在2016至2017年間，串謀以共1300元行賄運輸署指定車輛測試中心的認可車輛測試員，使4輛經改裝的私家車通過檢驗測試。被告早前否認一項串謀向代理人提供利益罪，昨被裁定罪名成立，判囚4個月，獲准保釋等候上訴。
屯門裁判法院裁判官水佳麗表示本案案情嚴重，可能令不合資格車輛繼續在道路行駛，並指出本案揭發驗車中心的利益申報系統成效受質疑，斥責串謀行為嚴重衝擊運輸署透過電腦系統控制驗車中心運作。
官：驗車中心利申系統成效成疑
裁判官裁決時表示，被告郭俊希（46歲）4次轉介車輛予測試中心驗車，驗車員亦曾經向被告說「好彩運輸署阿sir啱啱到，如果㗎車遲咗離開，我哋都瀨嘢」。裁判官質疑驗車員為何會感到慶幸、運輸署人員到場會有什麼問題。
助4輛改裝車通過檢驗測試
裁判官又引述證供表示，被告向受檢驗車輛其中一名車主收取1800元，叮囑其業務合伙人將其中500元現金交予驗車員，不能經銀行戶口轉帳，並只可打電話與驗車員聯絡。
裁判官認為，三人行為神秘，被告和合伙人以500元誘使驗車員「隻眼開隻眼閉」，即使車輛有改裝問題，也讓該車輛快速暢順通過測試，及獲取「宜於道路上使用證明書」。綜合各證供，裁定被告罪名成立，被告聞判後以手掩臉啜泣。
【案件編號：TMCC1810/18】