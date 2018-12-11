昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃

現場為桂林街117號唐樓9樓「一劏五」劏房單位。昨早6時許，警方接獲多人報案上址發生火警。消防到場開喉灌救，於單位救出兩名男子，其中相信曾燒炭的23歲男子陷半昏迷，另一29歲黃姓男子則吸入濃煙不適，二人由救護車送明愛醫院搶救。至昨晚燒炭男子情况嚴重，黃則出院。

23歲男財困尋短見 情况嚴重

消防於單位發現一堆燒過的炭，警方經初步調查，相信該名半昏迷男子因金錢問題感不快尋短見，將案件列火警及企圖自殺處理。

居於事發單位旁邊、育有兩名年幼子女的租戶英太表示，事發時有白煙攻入屋內，她以為是樓下小食店的油煙飄入屋，遂關上門窗。其後因感侷促而打開門「唞氣」，未料有黑煙湧入，其夫隨即關門報警。其後有鄰居大叫，提醒英太與家人逃生，惟她和其他鄰居準備開閘時，卻遭物件阻塞門口，無法推開閘，「後來才知是一名男子躺在走廊」。記者於現場所見，涉事單位門口是一條長形走廊，闊僅約1呎。

租戶：鄰居守望相助才能逃生

另一不願透露姓名的女租戶表示，11歲女兒受驚過度全身抖震，「嚇到早餐都吃不下」。她又形容事發時是「死裏逃生」，幸得鄰居守望相助，才能逃生。

居於事發單位對面的租戶謝太說，事發時與丈夫正睡覺，突嗅到「好像燒膠的氣味」，遂叫醒丈夫，並以濕毛巾塞着門口縫隙，約5分鐘後消防到場協助逃生。謝太表示輪候公屋5年，現時劏房月租約5000元；又說大廈後樓梯有垃圾堆積，惟因大廈沒有法團管理，只能靠義工偶爾幫忙清走，認為火警時會構成危險。

■防止自殺求助熱線

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