女童疑手足口病 幼園需停課

同學腦膜腦炎入院

衛生防護中心昨公布，一名有長期病患的兩歲男童，自11月30日起出現發燒、咳嗽和紅疹等病徵，他在本月2日及4日到瑪嘉烈醫院急症室求診，並於4日入院接受治療，3天後出現嗜睡。經化驗後，病人咽喉樣本證實對腸病毒71型呈陽性反應。臨牀診斷為腸病毒71型感染併發腦膜腦炎，男童昨情况穩定。初步調查顯示，男童在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者亦沒有出現病徵。

此外，中心調查發現男童就讀位於青衣的新界婦孺福利會長發邨幼兒學校爆發手足口病個案，除男童外，另有一名兩歲女童自11月29日出現手足口病病徵，並已求醫，毋須入院，昨情况穩定。中心派員到該校視察，並建議該校所有班別停課。中心會繼續對該校進行醫學監察，正繼續調查。

截至12月9日，衛生防護中心今年共錄得63宗腸病毒71型感染個案，而2015年至2017年同期錄得介乎36至56宗。中心今年每星期錄得4宗或以下腸病毒71型感染個案，但最近兩周上升至5至6宗。