港聞

港聞二

下一篇 上一篇

高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲

【明報專訊】高鐵香港段今年9月23日通車後，平均每日乘客量逾5萬人次，但與政府早前預測的日均8.01萬人次仍有落差。港鐵車務總監劉天成昨日表示，高鐵乘客量已穩步上升，當中周末更會加開9對來往西九至福田的短途列車，以應付客流，並持續至明年2月春運後再檢討需否調整。

售票網班次少38%

根據現行高鐵香港段的行車安排，每日由廣州南站開往西九龍站的高鐵列車班次共有34對。但港鐵及內地高鐵售票網「12306」網站最新資料顯示，明年1月5日起，由廣州南站、深圳北站及福田站開往西九龍站的高鐵班次，其中廣州南站開往西九龍站的每日班次，只有21對，較1月5日前的平日班次少38%；而當天首班車時間將由每日早上6時48分，延遲至早上8時30分。

不過，港鐵發言人表示，因應香港及內地的票務安排，下月5日起開行的17對來往西九龍站與廣州南站的列車，其車票預售將稍為延遲，有關車次的票務安排完成後，將會於香港及內地票務平台開始預售，強調有關車次如常開行，並無取消，呼籲乘客留意網上售票系統的更新資訊及車站通告。

港鐵：班次有增無減

對於高鐵部分列車班次是否減少近四成，劉天成昨出席公開場合後表示，港鐵與中國鐵路總公司一直有溝通，不時檢討高鐵班次及容量，並指高鐵服務必須與內地連接。但他說，高鐵香港段班次是「有增無減」，目前每逢周五至周日，每日已加開9對列車，並持續至明年2月春運後，之後再檢討需否調整。他並稱，因應明年農曆新年的高鐵客量高峰期，港鐵已「嚴陣以待」，未來會繼續與鐵總商討如何調整班次和服務。

劉天成表示，自高鐵開通以來，客量已穩步上升，特別是周六，港鐵亦在不同渠道推廣高鐵。他舉例稱，高鐵自9月通車後的兩個月約有400多個旅行團，但由11月中至本月底，已有300多個旅行團報名，認為旅行團數目增幅理想。

相關字詞﹕班次調整 高鐵

上 / 下一篇新聞

「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
域名登記資料 Skycom華為相同
域名登記資料 Skycom華為相同
李家超：只可有一本有效特區護照
李家超：只可有一本有效特區護照
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
去年私企創業10間 同時倒閉9間
去年私企創業10間 同時倒閉9間
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早
美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早
fb為鑑 寧拖發展免失控
fb為鑑 寧拖發展免失控
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
食署新指引：食物送化驗限14天
食署新指引：食物送化驗限14天
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
兩小菜館違空氣污染例罰款
兩小菜館違空氣污染例罰款
垃圾車尾板夾七旬司機頭
垃圾車尾板夾七旬司機頭
女童疑手足口病 幼園需停課
女童疑手足口病 幼園需停課
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
尊子漫畫
尊子漫畫
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
葉太：所有美國貨都危險
葉太：所有美國貨都危險
新垃圾桶設計屬「機密」
新垃圾桶設計屬「機密」