高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲

售票網班次少38%

根據現行高鐵香港段的行車安排，每日由廣州南站開往西九龍站的高鐵列車班次共有34對。但港鐵及內地高鐵售票網「12306」網站最新資料顯示，明年1月5日起，由廣州南站、深圳北站及福田站開往西九龍站的高鐵班次，其中廣州南站開往西九龍站的每日班次，只有21對，較1月5日前的平日班次少38%；而當天首班車時間將由每日早上6時48分，延遲至早上8時30分。

不過，港鐵發言人表示，因應香港及內地的票務安排，下月5日起開行的17對來往西九龍站與廣州南站的列車，其車票預售將稍為延遲，有關車次的票務安排完成後，將會於香港及內地票務平台開始預售，強調有關車次如常開行，並無取消，呼籲乘客留意網上售票系統的更新資訊及車站通告。

港鐵：班次有增無減

對於高鐵部分列車班次是否減少近四成，劉天成昨出席公開場合後表示，港鐵與中國鐵路總公司一直有溝通，不時檢討高鐵班次及容量，並指高鐵服務必須與內地連接。但他說，高鐵香港段班次是「有增無減」，目前每逢周五至周日，每日已加開9對列車，並持續至明年2月春運後，之後再檢討需否調整。他並稱，因應明年農曆新年的高鐵客量高峰期，港鐵已「嚴陣以待」，未來會繼續與鐵總商討如何調整班次和服務。

劉天成表示，自高鐵開通以來，客量已穩步上升，特別是周六，港鐵亦在不同渠道推廣高鐵。他舉例稱，高鐵自9月通車後的兩個月約有400多個旅行團，但由11月中至本月底，已有300多個旅行團報名，認為旅行團數目增幅理想。