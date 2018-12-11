食署新指引：食物送化驗限14天

食物及衛生局長陳肇始昨於聆訊表示，大致認同報告中指食安中心需改善之處，稱食安中心需盡快糾正。劉利群稱，同意報告建議，又指報告中提及的不足之處，涉及溝通、監察、員工培訓、工作指引等問題，署方已作改善及會跟進。

曾逾200天 稱「黑心肉」事件連累

議員林卓廷關注報告中一個延誤運送食物樣本到化驗所的個案。他批評食安中心由取得樣本至送到化驗所測試需逾200日，查問當中有何問題。劉利群回應說，事件因同事溝通誤會，承認「是我們的過失、我們有問題、我們有責任在此」。她解釋，去年3月取得亞麻籽油樣本，原定4月送到化驗所作抗氧化劑測試，但當時化驗所忙於處理突發的巴西「黑心肉」事件，故取消了4月的測試，其同事誤以為需待10月才可再化驗，但事實上5月亦有期可做。

劉又稱，現已有新工作指引，由取樣至送到化驗所不可超過14個工作天，若未能如期送到，會有報告及跟進。劉利群說，亞麻籽油樣本最終測試結果為合格。

林卓廷再批評「驗出來無事是好彩」，若食品有安全問題，將影響市民健康。他說，事前雖未有明確指引，但公務員應有正常判斷力， 相隔多個月才送去化驗是不尋常，應向上司上報。

帳委會副主席梁繼昌及議員何俊賢均關注第二次「全港性食物消費量調查」回應率低，質疑訂下70％基本假設回應率的理據。食物安全專員何玉賢回應稱，相關諮詢委員會經詳細討論後訂下此回應率，因應今次情况，將來會研究訂下此回應率是否合理。

審計署上月新一份《審計報告》批評，食安中心在處理食物事故和投訴方面，公布不合格測試結果需時甚久、食物消費量調查進度慢等。