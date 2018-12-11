肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危

發病14日亡 臨牀診斷菌血症

衛生防護中心昨公布，該名死亡的兩歲半男童於上月26日出現發燒、嘔吐、哽噎及抽搐等病徵，同日到明愛醫院求醫，及後轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，至昨早不治。男童血液樣本對肺炎球菌呈陽性反應，臨牀診斷為肺炎球菌菌血症，其血清型仍在調查。

該名男童最近沒外遊，家居接觸者沒出現病徵，他就讀的幼兒園沒出現其他同類個案。連同本個案，今年暫有45宗侵入性肺炎球菌個案，過去兩年分別有44及48宗。

香港中文大學兒科學系教授韓錦倫解釋，侵入性肺炎球菌指細菌入侵其他器官或地方，常見有入侵腦、肺及血液，而此個案是肺炎球菌入血。他指近年常見的是「血清三型球菌」，形容此菌「可以好猛」。

逾90血清型 疫苗非百分百保障

兒科專科醫生劉成志稱，現預防肺炎球菌的疫苗主要有13價及23價，但23價疫苗的抗體維持3至5年後開始下降，不及13價的抗體可維持10至20年，故一般兒童都會打13價疫苗，但肺炎球菌有多達90多種血清型，加上疫苗在每個人身上表現都有分別，正常反應好的話，抗體量能有八成至九成，但也可能只有六成至七成。

劉又說，秋冬季節小孩更容易感染肺炎球菌，因為當抵抗力比較弱的小童患流感，其上呼吸道黏膜感染病毒後會變弱，更容易同時染肺炎球菌，「趁你病攞你命」。他建議家長要帶子女接種流感疫苗，避免小孩在街上隨處摸後又觸碰眼鼻，注重個人衛生。他又說，最重要是千萬別諱疾忌醫，當持續高燒至39℃，應及早求醫。