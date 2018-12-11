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地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式

【明報專訊】為了鼓勵空間數據應用，地政總署昨推出「香港地理數據站」（geodata.gov.hk），將「地理資訊地圖」內現有79種政府公共設施的地理空間數據，如各政府設施的地址及資料和政府服務等，轉換以各種開放和機讀格式及應用程式介面，供公眾免費下載和使用。網站為程式開發者提供多個應用程式界面（API），包括地理位置搜尋API、搜尋附近地點API和位置識別API，以支援不同創新地圖應用程式的開發，節省開發時間和成本。

地圖資訊創辦人：商業價值不大

本地地圖資訊系統MapKing創辦人吳永輝指「香港地理數據站」整合了大量資訊，有進步但商業價值不大。他舉例說，市民透過地圖雖然可以得知巴士站位置，但市民等候巴士時，更想知道路面交通情况及巴士何時到站。他認為政府要推動智慧城市仍有大量工作要做，例如推動公共交通營辦商開放數據。

提供多種API

「香港地理數據站」將「地理資訊地圖」內現有79種公共設施，包括公園、學校、醫院、康樂及體育設施等地理空間數據，轉換成GeoJSON、GML、KML、CSV等開放格式，供公眾免費下載使用，以支援各種創新地圖應用程式開發，節省開發時間和成本。

另外，地政總署推出新版本「地理資訊地圖」（www.map.gov.hk），優化地理位置搜尋功能，以及新增「地理標籤」，讓市民更容易取得位置資訊。而全新製作的地圖界面亦方便市民查閱天氣、交通、空氣及泳灘水質的分區實時數據。新網站採用「適應性網頁設計」技術，自動偵測用戶使用的裝置而調整顯示內容。

相關字詞﹕地政總署 地理資訊地圖 香港地理數據站 創科線

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