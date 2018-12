fb為鑑 寧拖發展免失控

「港科研世界領先 需資源保地位」

港府近年向創新科技發展投入大量資源,曹文凱認為是一件好事,亦是必須,「香港的科研是世界領先的,但如要保持這個地位,沒有資金及資源是不可能的」。除了投入大量資源,曹文凱相信,公眾參與、適當的政策規管對發展創科亦相當重要,「科技必然是向前進,但我們均不希望科技發展因走得太快而『失控』」。他以facebook為例,指出當初因為沒有足夠的討論及研究規管,導致今日出現網絡欺凌、數據濫用等情况。

與港合作隨時奉陪

曹文凱建議,港府應及早開始討論及研究科技在未來的角色,並做好公眾教育,「我寧可政策拖慢一點科技的發展,先搞清楚所有情况,以及令公眾明白正在發生什麼事,也不願看到科技往壞處走」。曹又期望,能以目前身分回饋香港社會,「任何時候香港政府、大學、機構提出與我們合作,隨時奉陪(I will always be ready)」。