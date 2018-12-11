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港聞二

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fb為鑑 寧拖發展免失控

【明報專訊】美國國家醫學院是獨立非政府組織，向美國政府及世界各地提供公共衛生政策建議。香港近年致力發展創科，生物科技為重點之一，對未來醫療有重大影響。除了投入大量資源，公眾參與及適當的政策規管對發展創科亦相當重要，在香港長大的現任美國國家醫學院院長曹文凱認為，即使政策規管或會拖慢科技發展亦要做好，以免科技走向歪路。

「港科研世界領先 需資源保地位」

港府近年向創新科技發展投入大量資源，曹文凱認為是一件好事，亦是必須，「香港的科研是世界領先的，但如要保持這個地位，沒有資金及資源是不可能的」。除了投入大量資源，曹文凱相信，公眾參與、適當的政策規管對發展創科亦相當重要，「科技必然是向前進，但我們均不希望科技發展因走得太快而『失控』」。他以facebook為例，指出當初因為沒有足夠的討論及研究規管，導致今日出現網絡欺凌、數據濫用等情况。

與港合作隨時奉陪

曹文凱建議，港府應及早開始討論及研究科技在未來的角色，並做好公眾教育，「我寧可政策拖慢一點科技的發展，先搞清楚所有情况，以及令公眾明白正在發生什麼事，也不願看到科技往壞處走」。曹又期望，能以目前身分回饋香港社會，「任何時候香港政府、大學、機構提出與我們合作，隨時奉陪（I will always be ready）」。

相關字詞﹕創科線

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