港聞

港聞二

下一篇 上一篇

美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早

【明報專訊】科技正顛覆各行各業，醫療、衛生及保健業亦同樣受影響。據會計師事務所畢馬威今年2月公布的報告，10年內，人工智能技術將加強支援醫療診斷、發展新藥等；而自動化醫療設備如手術機械人，亦將進一步協助治療。美國國家醫學院院長曹文凱相信，適當地應用人工智能（AI）技術，或有助減輕醫生的工作負擔及下更準確的決定，而現在要把握時機做好規劃，「未來將會愈趨複雜，如果現在不開始預測問題及研究解決方案，到時麻煩大了」。

明報記者 林穎茵

曹文凱於今年10月發表了一篇有關醫療政策的文章，寫道：「科技的突破正為醫療及健康領域帶來轉變，但亦難免有風險及對社會產生影響，我們要主動提出解決方案。」

希望每一人都參與

作為專門為美國政府及世界各地提出公共衛生政策建議的美國國家醫學院院長，曹文凱預視到，科技是雙刃劍，一方面可將醫療發展向前推進，例如發現早期腫瘤；以新式療法治療，如免疫治療、基因治療、精準治療；利用數碼科技及大數據分析了解疾病成因；以人工智能技術實踐個人化治療方案等。

與此同時，曹文凱亦相信，科技正為醫療界及社會帶來新挑戰，包括醫療成本上升、醫護人手知識層面上的改變、監管機構是否能與時並進、使用新科技時要注意的道德規範等。

他認為，現在是規劃未來的重要時間，同時引起更多討論，「我們正為此領域引起更多注意，帶更多專家一同討論，尤其在訂立法規監管上尋求共識；另一方面亦希望每一名市民都參與，因為受影響的將會是社會大眾」。

前線醫護壓力全球問題

在未來獲得科技幫助之前，曹文凱指出，全球前線醫護人員正面對龐大壓力，「以往醫護照顧病人的時間更多，是單對單的服務，但目前病人太多，又有很多行政工作，令他們吃不消」。他說，美國國家醫學院去年發起了促進醫護身心健康的行動，鼓勵參與機構找出適切方法為醫護減壓，長遠保持醫護體制的完整及持續發展。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
域名登記資料 Skycom華為相同
域名登記資料 Skycom華為相同
李家超：只可有一本有效特區護照
李家超：只可有一本有效特區護照
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
去年私企創業10間 同時倒閉9間
去年私企創業10間 同時倒閉9間
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
fb為鑑 寧拖發展免失控
fb為鑑 寧拖發展免失控
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
食署新指引：食物送化驗限14天
食署新指引：食物送化驗限14天
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲
高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲
兩小菜館違空氣污染例罰款
兩小菜館違空氣污染例罰款
垃圾車尾板夾七旬司機頭
垃圾車尾板夾七旬司機頭
女童疑手足口病 幼園需停課
女童疑手足口病 幼園需停課
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
尊子漫畫
尊子漫畫
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
葉太：所有美國貨都危險
葉太：所有美國貨都危險
新垃圾桶設計屬「機密」
新垃圾桶設計屬「機密」