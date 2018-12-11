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展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切

【明報專訊】國務院參事室特約研究員、原國家統計局總經濟師姚景源說，改革開放40年來中國經濟快速發展，「中國市場建設基本趨於完善，但是還是有差距，所以改革開放再出發，很重要的一項任務就是要繼續發展和完善市場機制，讓市場能夠更好地發揮配置資源的決定性作用」。他說，未來中國經濟從高速增長向高質量發展的轉變，是以創新為根本動力，在更加開放的格局下，以民生改善和老百姓獲得感為根本指標的綠色發展。他說，和40年前的改革開放相比，「再出發」需完善頂層設計，以此獲得比前40年更輝煌的成就。

中國問題學者胡星斗則說，「過去40年中國的改革開放是摸着石頭過河，沒有成功的經驗可以借鑑，因此缺乏系統性的設計。很多政策出台時未全面考慮到實際影響，出現反覆的狀况。未來的改革開放極需頂層設計。」

對於未來私營經濟的發展，他指需在政策上加大扶持，亦需從法制上保證私營企業和企業主的財產安全。

關係到能否超越王朝循環

他強調新改革開放的特徵，一是經濟民有化（即非國有化），二是社會法治化。國家所有制是行政權力的干預，往往是對法治與規則的破壞；而社會法治化是目前中國最緊迫的任務，關係到中華民族的長治久安，關係到能否走出「千年皆行秦政制」、超越王朝循環以及未來會否再度陷入社會大動亂。

對於私營企業未來發展，胡星斗指現時環境已非改革開放初期只需勇氣「猛打猛拼」便可成功的時代，未來的私營企業需靠更加成熟的管理，和對市場的細分研判與規劃，才有可能成功。

相關字詞﹕姚景源 改革開放40年 改革開放40年

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