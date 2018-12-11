去年私企創業10間 同時倒閉9間

政策頻變 租金人工上漲

北京海淀區五道口的「橋咖啡」於2003年開業，是知名文青聚腳點，最終未能撐過今年7月。店長謝麗麗說，該處舖租達到每日每平方米40元人民幣，是北京平均最高水平，業主初期還願意每次合同簽6年，到最後只願意簽3年，成本中有40%是舖租，25%是人力，利潤愈來愈薄。

深圳創業者：投機取代激情

在深圳經營手機程式研發十餘年的魏先生，至今也只能在自家位於華強北的住宅內經營。他說，過去10年，諸多從業者根本不願花費時間、金錢和風險去從事研發，只想投機，「比如我們這種供手機維修工使用的電路板程式，本身就是很偏門的產品定位，賺不了多少錢，但維持日常生活沒問題，因為是全球第一個開發的，現在也有一些所謂創客在不斷抄襲我們的東西，甚至拿着我們的說明書和軟件截圖去申請專利」。他說：「我身邊的朋友都在觀望大灣區政策，一旦這些優惠政策落地，就意味着獲取國家扶持資金的機會來臨。到時候隨便山寨點東西應付差事（即假裝創新漁利），深圳已經不是原來的深圳，沒有了十幾年前的創業激情了。」