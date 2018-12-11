港聞

港聞二

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去年私企創業10間 同時倒閉9間

【明報專訊】國家市場監管總局統計，1978年全國個體工商戶（即「個體戶」）有14萬，私企在允許登記後的1989年，總數也不過9.05萬戶；到今年10月底，個體戶達7137萬、私企3067萬戶，分別增長了500多倍和338倍。然而，需要正視的是，數據顯示2017年全國關店數是開店數的91.6%，經營者稱，頻繁變動的政策、連年上漲的屋租與人工、愈來愈重的稅負和社保，以及有待完善的知識產權保護，無一不成為懸在私企頭上的劍。

政策頻變 租金人工上漲

北京海淀區五道口的「橋咖啡」於2003年開業，是知名文青聚腳點，最終未能撐過今年7月。店長謝麗麗說，該處舖租達到每日每平方米40元人民幣，是北京平均最高水平，業主初期還願意每次合同簽6年，到最後只願意簽3年，成本中有40%是舖租，25%是人力，利潤愈來愈薄。

深圳創業者：投機取代激情

在深圳經營手機程式研發十餘年的魏先生，至今也只能在自家位於華強北的住宅內經營。他說，過去10年，諸多從業者根本不願花費時間、金錢和風險去從事研發，只想投機，「比如我們這種供手機維修工使用的電路板程式，本身就是很偏門的產品定位，賺不了多少錢，但維持日常生活沒問題，因為是全球第一個開發的，現在也有一些所謂創客在不斷抄襲我們的東西，甚至拿着我們的說明書和軟件截圖去申請專利」。他說：「我身邊的朋友都在觀望大灣區政策，一旦這些優惠政策落地，就意味着獲取國家扶持資金的機會來臨。到時候隨便山寨點東西應付差事（即假裝創新漁利），深圳已經不是原來的深圳，沒有了十幾年前的創業激情了。」

相關字詞﹕改革開放40年

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