中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進

深入地底海牀 或微縫滲水

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路工程包括建造一段長約3.7公里的隧道，橫跨中環至灣仔的填海區地底及銅鑼灣避風塘海牀。

昨日有報章報道，指路政署近日測試繞道的隧道段時，發現管道內多處滲水，地面更形成「水氹」，需要拆開已安裝好的隧道飾板，追蹤滲水源頭，發現隧道天花及牆身均有滲水問題。另外，近北角一段東區走廊新建隔音屏障，近日試水期間發現頂部滴水，懷疑施工質量欠佳。

路政署昨回應稱，隧道駐地盤工程人員經常檢查繞道工程的所有隧道，當發現有滲水，已即時跟進及展開修補，駐地盤工程人員會繼續緊密監察，確保工程符合有關要求，不會影響隧道營運及通車安排。

發言人續說，東區走廊隔音屏障工程仍在施工，承建商現階段正就隔音罩頂部的隔音板、綠化及排水系統等做防水測試，駐地盤工程人員正密切監察有關工作，以確保工程質素及符合防水要求。