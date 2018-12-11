港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供

港鐵前總經理 （沙中線）李子文昨開始接受委員會代表資深大律師Ian Pennicott盤問，今日繼續，李完成作供後，將到首席合約行政經理（沙中綫）區冠山出庭，之後便是黃唯銘。

稱芝士多孔 疊高無問題

委員會昨先後傳召5名港鐵現任及前任工程人員作供。多名證人曾參與去年港鐵就鋼筋接駁問題所做的內部調查，但各人對調查是否欠全面說法不一，其中負責製作報告的港鐵協調經理吳嘉華稱，即使有關月台層板螺絲帽巡查紀錄不完整，亦不等於整個監察制度失效，相信團隊有其他把關，「正如芝士表面很多孔，但層層疊高後就無問題」。

委員會主席夏正民和Pennicott連番質疑，港鐵去年因應分判商中科興業董事總經理潘焯鴻指控剪鋼筋後作內部調查，但對港鐵無人聯絡潘了解細節感「奇怪」。建造經理（沙中線土木工程）傅賢哲昨在庭上承認，「下次處理投訴可做得更好」。

不過，已離職的前總經理（沙中線）李子文認為，內部調查目的是跟進港鐵人員檢查鋼筋有否做好把關，不希望受他人指控影響，又說知道2015年曾因剪鋼筋問題發出「不合格報告」後，港鐵人員有確保問題修正，為團隊「有做本分」感「鬆口氣」。

吳嘉華則說，報告承認港鐵在月台層板的螺絲帽巡查紀錄不完整（incomplete），但信賴團隊的檢測及測量報告「RISC Form」，亦有向港鐵高級工務督察黃智超查詢工程狀况，有信心港鐵能百分百確保螺絲帽接駁穩妥。

追溯日期被指誤導 建造經理：只要求寫「後補」

另外，今年6月港鐵就工程問題向政府交報告，多名參與製作螺絲帽檢查清單的證人供稱是按指示寫上「2017年」的追溯日期，被夏正民質疑寫法易令人誤會清單在2017年製作。被指有份決定寫上日期的港鐵建造經理（沙中線土木工程）傅賢哲否認曾作該建議，強調自己只提議須在清單上列明日期是後補，更稱「寫2017年對我而言無意義」。