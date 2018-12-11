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警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪

【明報專訊】民主黨立法會議員林卓廷、尹兆堅，因今年6月立法會審議《一地兩檢》條例草案期間的行為，昨日往灣仔警署接受預約拘捕。案件今早於東區裁判法院提堂，二人均明言不會認罪。

林卓廷及尹兆堅均被控一項《立法會（權力及特權）條例》19b，指稱二人於今年6月13日，在立法會大樓會議廳內，妨礙正執行職責的立法會人員王祥。尹兆堅另被控一項普通襲擊，指稱他同日在會議廳內襲擊鄭永華。資料顯示，王祥及鄭永華為立法會保安，醫療紀錄稱王祥撞傷右胸，鄭永華則擦傷左手及撞傷下巴。

梁君彥當時警告或干犯特權條例

警方指控的案情稱，立法會恢復二讀《一地兩檢》條例草案期間，運輸及房屋局長陳帆發言時，部分立法會議員離席並叫囂。林卓廷無視立法會主席梁君彥警告，持續在座位叫囂，梁君彥要求他離開會議廳。案情續稱，立法會保安主任劉健偉帶同4名保安進入會議廳執行命令，當時尹兆堅及數名議員往林卓廷座位附近站立，劉健偉要求林卓廷離開會議廳，林無理會，王祥遂與其他保安將林卓廷帶離場，但林捉緊前方桌面以免被移走，又高呼「不要碰我，我不離開」，梁君彥當時警告林卓廷或干犯《立法會（權力及特權）條例》19b，林無視並持續掙扎。

林形容議員「高風險行業」

案情指稱，林卓廷掙扎期間，右肘撞中王祥右胸，尹兆堅則從後抱住林卓廷，妨礙保安將林卓廷移離現場。保安人員將尹兆堅拉開，尹其後突破保安防線並衝向主席台，稱尹其間撞向鄭永華的身體，鄭感到下巴痛楚及左手流血。

林卓廷昨強調會抗辯到底，他昨日到警署後收到差不多10份口供，包括立法會職員的口供，以及警方人員蒐證供辭。他強調當時無丟東西、無打人，亦無離開座位，只是口頭抗議數分鐘，已被保安帶離會議廳；形容現時任職立法會議員可謂「高風險行業」，隨時面對被控告、入獄。

尹反問：街上踩中途人亦犯法？

尹兆堅亦表示無任何理由要認罪，若罪成議會可謂淪陷，屆時任何抵抗不義裁決、法例的方式，即使是和平表達意見，也可被控告妨礙議會進行。尹又強調，事發時他被保安動粗抬走，其手被向後拗，卻被指控襲擊，強調自己無任何動機襲擊他人，對被加控感莫名其妙。尹反問如與保安員碰撞到便被控告襲擊，市民在街上踩中途人，是否也是犯法？

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