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身高肺壓俱高 難尋合適大心臟

【明報專訊】心臟功能僅餘不足5%的46歲甘明光，急需換心續命，但診治他的醫生指，要等到適合他的心臟很困難，因為甘明光身高183厘米，加上現時肺壓高，需要較大的心臟才能承受，捐贈者需要是183厘米以上的男性。甘明光列入心臟移植輪候名單3個月，仍未出現過適合的心臟。

甘明光身高183厘米，除了因為身高需要體積大的心臟，診治他的瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗指出，甘明光現在使用雙心室輔助裝置代替心臟運作，不斷泵血入肺部會令肺壓高於正常水平，如果新心臟較小，或不能支撐高肺壓，最好有一個較大的心臟去支持不正常的肺壓。

病情末期 心臟大常人逾倍

何嘉麗說，捐贈者需要是身高183厘米以上的男性，但要等到適合他的較大型心臟很難。甘明光9月初獲納入心臟移植輪候名單至今，其間出現過兩三個心臟，但都不適合甘明光。

甘明光早於18歲接受身體檢查時，已知自己有心肌肥大，但沒有徵狀，直至2012年才出現氣促及心房纖維性顫動，診斷為肥厚性心肌病，需以藥物治療。

屬先天遺傳 無關生活習慣

肥厚性心肌症是心室肌肉異常增厚造成心臟的舒張功能不全，影響泵血功能。何嘉麗指甘明光的肥厚性心肌病是先天遺傳病，相信與生活習慣無關，甘明光的病情去到末期，估計其心臟已增厚至其他成年男士心臟大小的兩三倍，「大過一個人個頭」。何嘉麗指小部分肥厚性心肌症患者，會如甘明光般惡化至心臟肌肉失去活動功能，造成心臟衰竭。

相關字詞﹕瑪麗醫院 器官捐贈 器官移植 心臟衰竭 心臟移植

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