心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼

46歲的甘明光任銀行投資顧問，與太太育有兩歲一個月大兒子，是家庭經濟支柱，今年7月在街上突然暈倒，其後證實6年前確診的肥厚性心肌病惡化至心臟衰竭。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政指出，甘明光一度要使用4種強心藥維持血壓、接受血液透析維持腎功能等。甘明光目前心臟功能已剩不足5%，要靠雙心室輔助裝置取代心臟運作。

甘明光屬O+血型，身高183厘米，目前於同血型及體型病人中位列心臟移植名單首位，在瑪麗醫院心胸外科深切治療部留醫。

幼子慰問太太照料 家人成堅持動力

甘明光自8月中入院至今4個月，體重減了三分之一，瘦了60磅。甘明光入院後一直未能與兒子見面，只能視像通話，他說年幼的兒子雖然連「加油」也未懂得講，但知道爸爸入院，也會主動要求跟爸爸視像通話；甘太太則每晚為他煮飯，他不禁眼泛淚光說，事發後太太一直沒在自己面前哭過，說家人就是自己堅持的動力。

診治醫生:走到這步好有意志

「希望有機會可以捐出心臟的人可以考慮這件事，除了我之外還有很多（病人）在等待。」甘明光哽咽地說。他對康復出院抱有信心，又說「想繼續過正常生活……希望自己會努力點。盡快好番」。他的兒子喜歡到迪士尼樂園，希望出院後能再與兒子去玩。

現為移植最佳時機 風險隨時間增

診治甘明光的瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗指出，甘明光入院幾個月已兩度走近鬼門關，9月初時甘明光肚很脹，有腸塞迹象，已經有死亡風險；至9月底至10月初，再出現肝衰竭現象，導致昏迷近一星期，他的肝酵素高得何嘉麗以為其肝功能已經無可逆轉，更已跟家人說明甘明光有可能喪命，至其後慢慢改善。何說：「他（甘明光的）肝功能差到覺得他會死，但他又走到這一步，他好有意志力。我覺得他好想返屋企，好想有個心臟可以照顧到細路仔。」

何嘉麗說，甘換了雙心室輔助裝置後，其他器官的情况回復正常，現在能排尿、進食和步行，形容是最好的心臟移植時間。但使用裝置至今3個月，開始出現血塊，並需要置換體外部分儀器。

何續指甘明光正使用薄血丸以減低心臟裝置出現血塊的機率，但增加出血性腦中風的風險，有可能喪命；另一方面，如果出現血塊並流到腦部，就可能出現缺血性腦中風；若出現嚴重感染亦可能危及性命。何指甘明光能愈快換心愈好。

截至12月7日，瑪麗醫院今年進行了17宗心臟移植和7宗肺移植，而去年全年心、肺移植各有13宗。目前仍有約50人輪候心臟移植和約20病人輪候肺移植。何嘉麗指感覺到香港人愈來愈踴躍支持器官捐贈，希望風氣能夠延續，救助病人，「要知道有病人在等候器官，沒有器官就會死亡」。