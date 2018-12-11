捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢

案中首被告羅家逸（34歲）任職財務中介人，次被告歐陽慕玲（63歲）為瑞信顧問有限公司（Reliance Consultant Ltd）的持有人，兩人為母子關係。控罪指出，母子同被控兩項洗黑錢罪，羅則另被控一項企圖洗黑錢罪。

騙徒假文件扮業主得手

控方開案陳辭指出，首被告於2016年3月，介紹案中在逃男子到盈基興業有限公司申請樓宇按揭貸款，對方涉向盈基訛稱自己為大潭道浪琴園一單位業主關恩亮，並用虛假身分證、差餉及水費單等文件，及向律師樓申請「遺失樓契」聲明，扣除手續費及其他費用後，最終獲批逾980萬元按揭貸款。

該男子償還第一期款項後再沒還款，盈基遂致電遭冒認的真業主關恩亮「追數」。關於2011年花2600萬元購入該物業，他否認曾授權相關按揭貸款，樓契存於保險箱內，沒有遺失。

警方其後展開調查，發現在逃男子曾以關的名義開設一個銀行戶口，盈基批出的980萬元貸款亦被存入該戶口，他將當中250萬元存入次被告持有的「瑞信」公司戶口，及將另外300萬元存入首被告的個人戶口，惟及後「彈票」。

事後，兩被告分兩次從瑞信公司戶口提取該筆250萬款項。同年5月，核數師替瑞信準備財務報表時，發現該兩筆不明提款，遂警告兩人，惟兩人仍堅持將財務報表上報稅務局，甚至解散公司。兩人最終去年5月被捕。案件今續審。

【案件編號：DCCC 517/18】