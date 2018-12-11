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深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕

【明報專訊】去年9月一輛城巴在深水埗剷上行人路，車頂撞向大廈簷篷劏開，釀成3死30傷，當中7人嚴重受傷。肇事男車長早前承認一項「危險駕駛引致他人死亡」及一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，昨在區域法院被判囚30個月及停牌5年。

約10名死傷者親屬昨到庭旁聽，有親屬聞判後於庭外哭稱「幾辛苦先養大個仔」、「諗都諗唔到判咁輕」，批評「真係無天理」。

官不認同「瞬間疏忽」

辯方求情稱，被告方烱華（45歲）是次車速不算快，危險程度低，屬霎時間判斷出錯，被告有悔意，堅持認罪，並承受生理及心理創傷；其妻持雙程證，被告若被判長刑期，將對其13歲女兒造成心理影響。

法官姚勳智不同意被告屬瞬間疏忽，而是無全面專注前方。當時有大群行人等待過路，巴士更撞進大廈簷篷，案情非常嚴重，但考慮被告坦白認罪，行為不涉超速等更嚴重情况，故以3年半為量刑起點。法官亦理解被告在排期後、審訊前才認罪，是因不同法律意見所致，給予刑期扣減後，遂判囚30個月、停牌5年，並須於停牌屆滿前3個月自費完成駕駛改進課程。

案情指出，被告駕駛的城巴在交通燈轉燈時撞上前方的士，再衝上行人路，並撞向大廈石屎頂篷。法證專家認為，若被告當時以中度力度而非輕輕煞車，便可在白線前停定，認為被告無足夠專注或忽視前方交通情况、無及早煞車，及以不適當車速駛近行人過路處。

根據法例，危駕致他人死亡一經定罪，最高可判囚10年及罰款5萬元，至於危駕致他人身體受嚴重傷害罪，最高可判囚7年及罰款5萬元。

【案件編號：DCCC230/18】

相關字詞﹕危險駕駛引致他人死亡 城巴

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