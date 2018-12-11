林鄭：訪京團獲習接見如沐春風

引習言論 林鄭5次王志民9次

昨日的慶祝改革開放40周年專題研討會由港府及中聯辦合辦。林鄭月娥致辭時說，港人在中國改革開放過程中是「參與者」和「受惠者」，港人參與發展中國市場，亦令香港經濟蛻變。她在演辭中5次引用國家主席習近平的話，稱上月她率領60多名對改革開放有貢獻人士組成的代表團訪問深圳及北京，獲習近平接見，引述對方對香港人在改革開放的作用充分肯定和高度讚揚，令代表團成員「如沐春風，至今還津津樂道」。

她又提到習近平對香港提出「四個希望」，包括希望港人助內地全面開放、融入國家發展大局、促進國際人文交流，以及主動參與國家治理。林太重申香港已納入國家治理體系，政府有責任完善《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制，並維護國家政治體制及安全。

中聯辦主任王志民緊接發言，引用了9次習近平總書記的說話或指示，提到對港澳而言，一國兩制是最大優勢，又指一國兩制保持香港資本主義制度、生活、法治環境不變。王說，自己三度來港，前後從事港澳工作20年，認為改革開放中，「香港在國家強有力支持下戰勝兩次金融危機和『非典』疫情等一系列風險挑戰」。

王志民又提到，現時面對經濟全球化遭遇波折、多邊主義和自由貿易受到衝擊的風險挑戰，中央多次發出中國改革開放不止步的信號，相信改革開放必將創造更大奇蹟。