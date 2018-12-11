「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月

控方開案陳辭指出，年約40歲的X患反覆性抑鬱、假性癲癇症等症狀，並育有案發時15歲患過度活躍症的女兒Y。X於2016年8月向朋友說家中鬧鬼，獲介紹被告袁銘權（55歲，圖）到其住所驅鬼。

被告同月26日到X寓所做「封屋起結界」儀式，要求X躺牀，由X的朋友脫去她所有衣服。X曾質疑為何要脫衣，被告解釋有良好效果，並摸X的胸部約8至10分鐘，及將手指插入X私處，稱X要性興奮才能移除「元珠」，過程約20分鐘。被告稱X需不時進行相關步驟，收費8000元，X其後3次向被告支付共2200元。

被告於同年9月至翌年3月，在X癲癇發作後，分別以靈體附身、驅趕X墮胎後的嬰靈，以及恢復意識為由，兩次向X作上述行為，及將手伸進X的衣服非禮。X曾要求省略移除「元珠」的過程，惟被告稱是為她健康着想。X又曾向朋友說不能接受該治療方式，但被告稱屬唯一治療方式後，朋友不作干涉。3月29日，被告在X一次癲癇發作後，將X的左眼打腫，並將手放進她衣服內，稱X極度虛弱需保護其心臟，於X家中留宿一晚。X後來留院治療5天。

同月30日，被告在X癲癇發作後再次摸其胸，但遭X拒絕移除「元珠」。同日，在屋內睡覺的Y發現被告摸其胸部和私處，被告稱正檢查其體內是否有「屍毒」。Y雖感驚恐和常發噩夢，但因認為母親信任被告，直至5月才告知X，X隨後報警。

稱佛教技巧 夢中學道

被告被捕時稱：「每個師傅都有唔同做法，你覺得犯法咪拉我囉。」他又指自己是道士，專長為驅鬼治療，治療方式屬佛教技巧，於睡夢中跟隨「金身羅漢」學道，惟承認未曾加入正式宗教團體及接受宗教訓練。

控方續稱，黃大仙祠監院道長李耀輝表示，佛道均無「元珠」及「屍毒」的字詞，亦無睡夢修道一說，亦不能接觸異性的身體。審訊今續。

【案件編號：DCCC176/18】