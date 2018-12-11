特朗普團隊：孟案無關貿戰談判

稱反對全面封殺華為

彭博社報道，萊特希澤周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目中表示，他反對全面封殺華為，並堅稱孟晚舟被捕是單純「刑事司法案件」，和兩國的貿易談判無關。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則駁斥貿易戰可能升溫是不實的說法。白宮國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）周日亦在霍士新聞（Fox News）說，特朗普對加拿大逮捕孟晚舟不知情，稱「他很遲才知道」，強調貿易問題和孟晚舟被捕是兩回事。

另外，美國之音引述萊特希澤周日表示，明年3月1日是美國和中國必須達成貿易協議的最後期限，「那就是硬性的最後期限。我和總統討論的時候，他沒有說超過3月。他講的是達成協議，如果能達成協議，我們要在90天之內完成」。庫德洛則說，與中國的談判正取得進展，並稱特朗普對此滿意。

中新社引述駐美大使崔天凱本月5日在美中貿委會45周年慶典晚宴上說，接下來數周及數月，中美不僅要達成90天內的目標，更重要是為未來40年的中美關係打下堅實基礎。雙方要解決具體的經貿問題，但這不是零和遊戲，必須取得雙贏。