域名登記資料 Skycom華為相同

根據本港公司註冊處資料，星通已於2017年解散，其網站「skycom.com.hk」現已無法連線。不過，HKDNR資料則顯示，星通域名的登記仍有效，有效期至2019年7月，而負責該域名的管理人員名為「ShenFen」，其他資料包括電郵、電話號碼及傳真號碼（見圖），與「huawei.com」的域名登記資料相同。

登記人與華為律師同名

本報根據以上資料，發現星通域名的管理人員與深圳華為的知識產權部律師沈芬同名，記者致電華為總部，成功與沈芬取得聯絡，記者問何以星通技術以她的姓名作登記，她稱不方便回答，又說不知道有這件事；被問到是否知悉星通的域名仍然存在，以及孟晚舟案件時，她只說：「我不清楚，我不方便回答你，如果有問題，請聯繫相關部門。」

同名律師：不方便回答你

莫乃光表示，「.hk」域名每次最長只可續期5年，而星通相關域名的首次登記日期則為2013年，意味華為於2007年將星通所有股份轉讓至離岸公司後，兩間公司管理域名的人員，仍是關連人士，「如果兩間公司登記域名的資料一樣，應是由同一批人負責，好難話無關」。

莫又說，事件反映華為轉讓星通股份後，或仍與星通有關連，惟難以估計兩間公司關係，「可能是友好公司，也可能是由華為全資擁有星通」。他稱坊間也有機構會為客人代辦域名，但相信華為並無相關業務。

本報就以上問題向香港及深圳華為查詢，截稿前未獲回覆。

明報記者