港聞

港聞一

下一篇 上一篇

域名登記資料 Skycom華為相同

【明報專訊】華為副董事長兼首席財務官孟晚舟於加拿大被捕，控方指稱華為透過香港公司星通技術（Skycom），違規與伊朗交易，華為則否認與星通有關。不過，本報翻查香港域名註冊有限公司（HKDNR）的資料，顯示星通域名的登記仍然有效，域名管理員的多項資料，亦與華為域名「huawei.com」的登記資料相同。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，事件反映華為轉讓星通股份後，或仍與星通有關連。

根據本港公司註冊處資料，星通已於2017年解散，其網站「skycom.com.hk」現已無法連線。不過，HKDNR資料則顯示，星通域名的登記仍有效，有效期至2019年7月，而負責該域名的管理人員名為「ShenFen」，其他資料包括電郵、電話號碼及傳真號碼（見圖），與「huawei.com」的域名登記資料相同。

登記人與華為律師同名

本報根據以上資料，發現星通域名的管理人員與深圳華為的知識產權部律師沈芬同名，記者致電華為總部，成功與沈芬取得聯絡，記者問何以星通技術以她的姓名作登記，她稱不方便回答，又說不知道有這件事；被問到是否知悉星通的域名仍然存在，以及孟晚舟案件時，她只說：「我不清楚，我不方便回答你，如果有問題，請聯繫相關部門。」

同名律師：不方便回答你

莫乃光表示，「.hk」域名每次最長只可續期5年，而星通相關域名的首次登記日期則為2013年，意味華為於2007年將星通所有股份轉讓至離岸公司後，兩間公司管理域名的人員，仍是關連人士，「如果兩間公司登記域名的資料一樣，應是由同一批人負責，好難話無關」。

莫又說，事件反映華為轉讓星通股份後，或仍與星通有關連，惟難以估計兩間公司關係，「可能是友好公司，也可能是由華為全資擁有星通」。他稱坊間也有機構會為客人代辦域名，但相信華為並無相關業務。

本報就以上問題向香港及深圳華為查詢，截稿前未獲回覆。

明報記者

相關字詞﹕香港域名註冊有限公司 莫乃光 skycom 華為 孟晚舟

上 / 下一篇新聞

「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運
李家超：只可有一本有效特區護照
李家超：只可有一本有效特區護照
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
加國貿團取消訪華 日台加入不購華為
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
特朗普團隊：孟案無關貿戰談判
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
「道士」涉藉驅鬼非禮母女 叫脫衣作法侵犯 犯案歷時8個月
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
林鄭：訪京團獲習接見如沐春風
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
深水埗城巴3死車禍 車長囚30月 家屬：太輕
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
心功能不足5% 4個月兩跨鬼門關 心衰竭父亟待換心 盼續命與子遊迪士尼
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
身高肺壓俱高 難尋合適大心臟
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
警案情稱掙扎拒離會議廳 兩保安受傷 林卓廷尹兆堅今提堂不認罪
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
檔案法開放式諮詢 記協質疑為減爭議
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
港鐵協調經理：巡查紀錄不全不表制度失效 沙中線聆訊 黃唯銘最快今作供
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
鑿石屎檢查展開 港鐵研加速
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
中環灣仔繞道隧道 路署證滲水已跟進
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
改革開放40年系列：34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味
去年私企創業10間 同時倒閉9間
去年私企創業10間 同時倒閉9間
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
展望‧改革開放「再出發」：學者：長治久安 社會法治化最迫切
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
時代背景：文革後就業難 開放個體創業
美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早
美國國家醫學院院長：科技醫療雙刃劍 小心規劃須趁早
fb為鑑 寧拖發展免失控
fb為鑑 寧拖發展免失控
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
地政署「地理數據站」 免費下載助開發程式
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
肺炎球菌今年首奪命 有打疫苗兩歲童不治 醫生：流感夾擊 冬季高危
食署新指引：食物送化驗限14天
食署新指引：食物送化驗限14天
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
退伍軍人症添兩宗 一居肇輝臺美麗邨
高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲
高鐵來往福田周末加9對車 下月起17對車預售延遲
兩小菜館違空氣污染例罰款
兩小菜館違空氣污染例罰款
垃圾車尾板夾七旬司機頭
垃圾車尾板夾七旬司機頭
女童疑手足口病 幼園需停課
女童疑手足口病 幼園需停課
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
昏迷倒臥走廊頂閘 劏房漢燒炭釀火 鄰居險無路逃
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
為改裝車賄驗車員 車會前會長囚4月
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
拾逾百萬現金不報 的士司機稱一時迷失
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
楊家誠洗錢案 充公3.38億一年內交
尊子漫畫
尊子漫畫
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
成立70周年 住戶捐樟木櫳 房協展覽 回味舊租卡前瞻長者屋
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
傳「前綫系」明退民主黨 同系徐百弟炮轟
葉太：所有美國貨都危險
葉太：所有美國貨都危險
新垃圾桶設計屬「機密」
新垃圾桶設計屬「機密」