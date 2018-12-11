孟被捕後華府高層訪港 促港加強執行伊朗禁運

工貿署：一直按法例執行管制

工業貿易署回應，港府一直按香港法例嚴格和全面執行戰略物品貿易管制，防止香港被用作擴散武器的渠道，而港府與美國及其他貿易伙伴，有保持緊密合作和恒常會面，就有關方面的發展交流。

美國總領事館新聞稿指出，美港政府代表在會上討論執行制裁和出口管制議題。執行制裁方面，新聞稿表示華府代表留意到香港近期訂下新法例，落實聯合國制裁，並提高在香港註冊和經營空殼公司的難度，華府代表建議（recommended）香港改善執法合作上的信息流通，並就執行制裁投入更多資源，特別是針對違反聯合國制裁伊朗和朝鮮的航運活動。

出口管制方面，華府代表團要求香港進一步改善（sought further improvements）對戰略商品和受管制物品的追蹤，並在轉口限制上作出更多行動和協助，防止相關物品落在未經許可的軍事用戶上，或被用作發展和生產大殺傷力武器。

加強轉口管制 未點名華為

民主黨立法會議員涂謹申相信，華府代表團一早已定下訪港行程，與孟晚舟事件無關，他強調華府官員訪港並不罕有，亦不認為舉動與中美貿易戰有關，因伊朗問題關乎美國更重要的核心國家安全利益，華府在國家安全議題取態一直強硬，過往一直有向港府施壓。涂謹申相信港府一直知道華府重視國家安全，因港府若不遵從，華府可以隨時「郁你（香港）」。

自由黨黨魁鍾國斌表示，不知道美方派高層代表團訪港，但形容華府要求港府做事「不是新鮮事」，舉例華府過往亦曾要求港府加強監管非法轉運紡織品。鍾國斌稱，希望港府配合華府要求證明香港有能力配合國際社會要求。