「健康牌」申保釋 孟：沒潛逃風險 自揭曾患甲狀腺癌 「與溫哥華存15年長久關係」

曾做喉嚨手術 需每日服藥

卑詩省最高法院檔案顯示，46歲的孟晚舟是4個孩子的母親，孩子分別10歲到20歲，長子在中國受僱並獨立生活。兩個10多歲的兒子目前都在學校，最小的女兒與父母同住。孟晚舟自述一生遭遇許多健康問題，多年來一直患高血壓，還曾患甲狀腺癌，2011年接受了手術。今年5月，她因睡眠窒息症做了下頜和喉嚨手術，導致目前難吞嚥固體食物，每日要服食醫生提供的藥物。

雖然孟晚舟經常出差，且主要在中國居住，但她稱與溫哥華仍有15年的「長久關係」。她有一段時間在加拿大擁有永久居留身分，並和丈夫在溫哥華擁有兩套房子。她的孩子2009至12年在溫哥華上小學，當時他們全家都在溫哥華居住，因其丈夫正在加拿大攻讀碩士學位。那幾年他們的直系親屬都會在溫哥華度夏天。

法庭文件列出辯方申請保釋的理由（見表），除了健康狀况，還有孟晚舟的家庭與溫哥華的廣泛關係、她在國際商界的形象、在溫哥華的房產等，稱「鑑於聲譽和經濟利益受到威脅」，都減少了她逃跑的可能。孟晚舟已聘請律師，協助她出席引渡聽證會，如她最終被引渡，她會應訴。

稱如最終被引渡會應訴

法庭文件提到，孟晚舟在美國被指控「涉及嚴重欺詐」，並要求引渡她。涉欺詐時間是2013年9月3日，當日孟向一間未具名的金融機構作PowerPoint簡報。辯方認為，即使美國指控華為違反制裁法，但這建立在華為與Skycom的關係上，目前無證據顯示孟晚舟對此知情，因為指控孟的案件似乎完全仰賴於他人準備的PowerPoint簡報。

華為的美國律師布萊恩·哈里森（Bryan Harrison）的證據則表明，華為的內部政策要求遵守制裁法，華為要求分包商聲明並保證他們將遵守所有適用的美國出口管制法律和制裁。哈里森的證據得到華為2017年度報告的佐證，該報告由著名的審計公司畢馬威會計師事務所審計。

美媒：匯豐渣打被華為誤導

《華爾街日報》報道稱，兩家英資銀行匯豐及渣打都被華為誤導。報道表示，近年來華為告知多家金融機構，稱集團沒有透過其總部設在香港的Skycom在伊朗做生意，因此銀行繼續為其提供資金清算服務。除了匯豐及渣打，另有其他三家全球銀行亦在此事被華為員工誤導。報道稱這些銀行沒有受到指控，而是被視為受害人。本報向兩家銀行查詢，匯豐控股法律事務總監利維回應，美國司法部確認匯豐並非此個案的被調查對象。渣打表示不回應。

孟溫哥華豪宅遭數人闖入

另外，據加拿大電視公司新聞網（CTV News）報道，7日孟晚舟出庭當天清晨，孟晚舟在登巴區（Dunbar）西28號大道的豪宅遭數人闖入。溫哥華警方表示，他們接報後在清晨5時半前趕到現場，闖入的人與屋內的人相遇後，在警方趕到前已逃離該區。溫哥華警察局表示，事件中無人受傷也無人被捕。警察在現場蒐證以確認嫌犯身分。

明報記者

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