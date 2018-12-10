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社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動

【明報專訊】佔中案仲喺法院審緊，但噚日佔中三子及一群社運界人士，又再喺中環搞「佔領」活動，但今次係社運界喜事，唔係違法佔領！話說社民連副主席周諾恆（Jaco），同埋工黨張超雄議員助理袁慧妍（Rayne）結婚，揀喺中環終審法院，即舊立法會大樓外搞party，邀請唔少政圈同社運界人士出席。當中，「佔中三子」戴耀廷、陳健民同朱耀明都有出席，戴耀廷仲高呼「洞房花燭，正式啟動」，然後陳健民就大嗌「啲人走喇」，自嘲當年佔中啟動時嘅情景，相當歡樂。

周諾恆娶張超雄助理袁慧妍

為籌備今次婚禮，社民連製作咗唔少口號牌，包括「爭取全民退保，你我白頭偕老」、「結婚堅持理念，反對東北發展」，出席者又高呼「愛惜老婆，義無反顧」等口號。一對新人噚日冇著婚紗或者禮服，但都不減甜蜜，喺大家面前惜足10秒。

齊玩自嘲 陳健民嗌「啲人走喇」

新娘子Rayne發言時相當感觸，一度忍唔住喊。佢憶述同Jaco拍拖初期，媽咪見到Jaco喺新聞上推鐵馬同被捕，身上有紋身又戴耳環，髮型成個飛仔咁，嬲咗Rayne兩個月。後來有年食團年飯，Rayne媽咪叫阿囡帶男友返屋企食飯，後來又知Jaco惜阿囡，兼且終於肯轉髮型，就向佢講「咁咪啱囉，乖啲呀」，從此就破冰喇。

有警察喺現場視察

今次中環「去飲」，有人疑惑到底使唔使申請不反對通知書？Emily睇番現場照片，噚日都有警察喺現場視察；但《公安條例》列明，完全為社交、康樂等目的而召集或組織嘅聚集或集結，並唔包括在「集會」之內。

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