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港聞
2018年12月10日星期一
港聞二
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
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【明報專訊】（請看附圖）
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美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
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控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
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