中學讀文商科 自學變IT人

2012年，兩兄弟合作成立三匯系統工程有限公司。由於有以往的工作經驗和人際網絡，很多零售業和飲食業者成為其客戶，該公司在6年間由2人發展成20多人，辦公室有大約3000平方呎。

不怕生意雜 防盜做到設計網頁

盧國治表示，能吸引客戶光顧，其中一個原因是該公司不怕雜，只要是和IT有關、對電力需求不高的系統（即所謂「弱電」系統），該公司都可為客戶包辦選購及安裝，包括防盜系統、考勤系統、局域網（LAN）、落單系統（飲食業）、POS系統（零售業）、電視幕牆，甚至設計網頁和餐牌等。

至於自行研發產品，他說要在主要業務以外的時間才做，因該公司不希望好像現時的初創科技公司般，將整間公司的生死寄託在自行研發的產品身上。他的原則是，研發新產品成功固然好，但失敗了也要無傷大雅，不對財務構成壓力，公司可繼續從系統集成業務中取得盈利。

以「貨架LCD」來說，他只用了大約10萬元和3個月研發，若每宗生意為數萬元，接到幾間零售店的生意已大致回本。