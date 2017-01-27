港聞

港聞二

下一篇 上一篇

「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足

【明報專訊】「電子貨架標籤」（ESL）在歐洲、美國及日本的大型連鎖店大行其道，近期甚至攻入內地和香港超市。然而，ESL為省電只能顯示兩三種顏色，畫面靜止，不夠吸引；也有零售店會放置多個電子相架來播放相片或視頻，但缺點是看來有些雜亂，而且人手更新內容很麻煩。

有本地公司研發出「貨架LCD」，除可透過Wi-Fi更新內容，特點是可將畫面任意切割成多個細畫面，還可按貨架闊度訂製。

明報記者 薛偉傑

三匯系統工程有限公司（3DS Systems Engineering Limited）共同創辦人盧國治、盧國安表示，該公司是系統集成商（SI），專門為企業客戶搜尋及整合市面的IT軟硬件方案，其客戶以零售業和飲食業為主。但有別於一般系統集成商，該公司有時也會修改市面產品，甚或研發自己的產品。

日本逛藥妝店受啟發

今年6月中的「亞洲零售博覽會2018」之後，盧國治就有意研發一種「貨架LCD」，來補充ESL的不足。到日本旅遊考察後，他更覺市場對這類產品有需求。原來，日本好些零售店和藥妝店中，每個貨品供應商各師各法，各自放置電子相架加強宣傳，然而這些電子相架大小不一，看起來有些雜亂。更重要的是，每個電子相架每次更新內容時，都要店員人手插上USB手指或記憶卡，令店員疲於奔命。

「若只是一兩間門市，那還可以。若有8至10間門市，這樣做已不可行。店方也不應假設每個店員都這麼熟悉操作電子相架。」盧國治說。

多本地店貨架兩邊擺貨 推雙面屏版

回港後他決定研發可顯示相片及播放視頻、並透過Wi-Fi網絡更新內容的「貨架LCD」。他發現內地有一家顯示屏生產商有在這方面研究，並已有雛形，於是他採用了那廠商的顯示屏及線路板，在此之上再研發。經過大約3個月，該公司發展出「貨架LCD」，特點是可用軟件將畫面分割成多個細畫面，各自播放不同貨品的相片或視頻。

10月初開始，該公司已為「點點綠」兩間分店安裝這種「貨架LCD」，亦正與其他零售店和食肆商討，有些茶餐廳有意安裝在收銀櫃位旁宣傳套餐。該公司還計劃短期出租「貨架LCD」給一些企業，讓它們在展覽會使用；亦向一些合作的東南亞代理商提供資料。該公司最近還研發了雙面的「貨架LCD」，這是因應本地零售店有些貨架兩邊都會放置貨品，雙面「貨架LCD」就適合安裝在其頂部。

可代替「盤紙」 正洽地產代理商

盧國治覺得最有潛力大量安裝「貨架LCD」的，可能是大型地產代理商。直至現時，地產代理商的門市差不多全部都是在櫥窗貼滿「盤紙」。這些「盤紙」因面積所限，往往只能貼一幅樓盤相片，而且更換「盤紙」也很花時間。若全面以「貨架LCD」代替「盤紙」，就可以幻燈片的形式顯示很多相片；還可分割一個主畫面播放視頻，幾個細畫面顯示相片等。而且若某樓盤已賣出，要換上另一個新樓盤，同區多間分店也可以快速同步更換資料。最近就有一家大型地產代理商主動聯絡該公司，商討合作。

盧國治表示，除按客戶要求而度身訂製，「貨架LCD」暫時有兩個標準尺寸。一款是14.9吋，售價略低於5000元；另一款是7.7吋，售價3000多元，兩者的解像度都是大約1280×400；售價已包括編輯和管理內容軟件，但不包括安裝費（因安裝費要看現場是否需要拉電線等）。

現時該公司是在深圳採購零件，在本地組裝「貨架LCD」。他們亦已在深圳籌備分公司，若將來需求較大，則會在深圳組裝。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
今早有雨 最低13℃
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
中學讀文商科 自學變IT人
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
行人單車「共融通道」植入啟德