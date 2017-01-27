「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足

有本地公司研發出「貨架LCD」，除可透過Wi-Fi更新內容，特點是可將畫面任意切割成多個細畫面，還可按貨架闊度訂製。

明報記者 薛偉傑

三匯系統工程有限公司（3DS Systems Engineering Limited）共同創辦人盧國治、盧國安表示，該公司是系統集成商（SI），專門為企業客戶搜尋及整合市面的IT軟硬件方案，其客戶以零售業和飲食業為主。但有別於一般系統集成商，該公司有時也會修改市面產品，甚或研發自己的產品。

日本逛藥妝店受啟發

今年6月中的「亞洲零售博覽會2018」之後，盧國治就有意研發一種「貨架LCD」，來補充ESL的不足。到日本旅遊考察後，他更覺市場對這類產品有需求。原來，日本好些零售店和藥妝店中，每個貨品供應商各師各法，各自放置電子相架加強宣傳，然而這些電子相架大小不一，看起來有些雜亂。更重要的是，每個電子相架每次更新內容時，都要店員人手插上USB手指或記憶卡，令店員疲於奔命。

「若只是一兩間門市，那還可以。若有8至10間門市，這樣做已不可行。店方也不應假設每個店員都這麼熟悉操作電子相架。」盧國治說。

多本地店貨架兩邊擺貨 推雙面屏版

回港後他決定研發可顯示相片及播放視頻、並透過Wi-Fi網絡更新內容的「貨架LCD」。他發現內地有一家顯示屏生產商有在這方面研究，並已有雛形，於是他採用了那廠商的顯示屏及線路板，在此之上再研發。經過大約3個月，該公司發展出「貨架LCD」，特點是可用軟件將畫面分割成多個細畫面，各自播放不同貨品的相片或視頻。

10月初開始，該公司已為「點點綠」兩間分店安裝這種「貨架LCD」，亦正與其他零售店和食肆商討，有些茶餐廳有意安裝在收銀櫃位旁宣傳套餐。該公司還計劃短期出租「貨架LCD」給一些企業，讓它們在展覽會使用；亦向一些合作的東南亞代理商提供資料。該公司最近還研發了雙面的「貨架LCD」，這是因應本地零售店有些貨架兩邊都會放置貨品，雙面「貨架LCD」就適合安裝在其頂部。

可代替「盤紙」 正洽地產代理商

盧國治覺得最有潛力大量安裝「貨架LCD」的，可能是大型地產代理商。直至現時，地產代理商的門市差不多全部都是在櫥窗貼滿「盤紙」。這些「盤紙」因面積所限，往往只能貼一幅樓盤相片，而且更換「盤紙」也很花時間。若全面以「貨架LCD」代替「盤紙」，就可以幻燈片的形式顯示很多相片；還可分割一個主畫面播放視頻，幾個細畫面顯示相片等。而且若某樓盤已賣出，要換上另一個新樓盤，同區多間分店也可以快速同步更換資料。最近就有一家大型地產代理商主動聯絡該公司，商討合作。

盧國治表示，除按客戶要求而度身訂製，「貨架LCD」暫時有兩個標準尺寸。一款是14.9吋，售價略低於5000元；另一款是7.7吋，售價3000多元，兩者的解像度都是大約1280×400；售價已包括編輯和管理內容軟件，但不包括安裝費（因安裝費要看現場是否需要拉電線等）。

現時該公司是在深圳採購零件，在本地組裝「貨架LCD」。他們亦已在深圳籌備分公司，若將來需求較大，則會在深圳組裝。