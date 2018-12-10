客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契

4間9至11月關閉 兩間月底停

傳真社記者上月及本月先後兩次到6個違反地契經營的客戶服務中心觀察，發現荔枝角及元朗機樓的客務中心已於9月及10月關閉，灣仔及荃灣機樓的客務中心亦於上月停止運作。

至於旺角機樓的客務中心，升降機內外及客務中心內，均有貼出「搬遷啟事」提醒訪客中心會運作至本月底，而店內展示的電子產品、家庭電器等已清走，現場只有兩名職員為客戶提供一般查詢服務。

而位於東區電訊大廈的銅鑼灣客戶服務中心，亦將會於12月24日關閉。

傳真社翻查土地登記冊發現，地政總署去年2月至今年7月向香港電訊發警告信，要求在發出警告信起計2至4星期內糾正違規情况，但該6個客務中心分別運作超過糾正期限3至21個月。

地政總署表示，該6個違規機樓地段因業權人於限期內未有糾正而被「釘契」，又指若業權人提出豁免許可申請，署方除會收取行政費及豁免費，亦會追溯違契事項由開始至獲批豁免期間以市值租金計算的豁免限制費。