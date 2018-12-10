社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多

受害者年輕化 網戀騙案增兩倍

「港島總區截騙大行動」啟動禮昨日舉行，余達松表示，警方近年防電話騙案的宣傳奏效，電騙數字顯著大減，但騙徒「轉戰」網絡，而社交媒體騙案類型多、增長快，包括網上購物及買點數卡等，由去年首10個月的808宗增至今年同期的逾1700宗，其中網戀騙案仍屬「主流」，警方至今年10月共接獲520宗網戀騙案舉報，較去年同期的170宗增約兩倍。

余說，騙徒一般在網上訛稱為美軍或專業人士，透過社交媒體接觸受害人，以甜言蜜語甚至求婚欺騙感情，再以藉口要求受害人付巨款，「騙徒最終都會提到錢」，提醒如遇此情况「應警覺被騙」。

看準愛打機 騙買點數卡

警方發言人表示，截至今年8月，網戀騙案單宗最高金額涉及1.8億元，根據資料，個案中的六旬女事主遭自稱工程師「男友」多次索取巨款周轉。除「網戀」外，亦有騙徒用社交App「識人」，或在facebook找志同道合「朋友」，如看準愛「打機」的年輕人，「在宣傳電競遊戲群組找目標攀談，再叫對方買點數卡等」。

網購騙案升 港島增54％

另外，余亦說警方留意到「網購騙案」有上升迹象，主要涉及購買演唱會門票、手機或服飾，騙徒主要在購物平台放售「貨品」，要求買家先付款才交收，到買家遲遲未有收到貨品才知自己被騙。

警方表示，以港島總區為例，今年首10個月共接獲321宗同類報案，較去年同期上升113宗，升幅達約54%，總涉款額暫未能提供。