胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」

胡志偉昨於無綫電視節目《講清講楚》稱，民主黨與政府關係一向不佳，縱林鄭月娥上台後，政府官員會多向該黨解說政策，惟他看不見官員嘗試調整政策內容，認為政府游說工作非真心誠意，因此一貫態度均是公事公辦，不認為有任何改善。至於黨員被預約拘捕後會否影響與林太關係，胡志偉表示「當然更謹慎處理與她（林鄭）之間的關係」。

胡志偉並質疑，事發當日立法會主席梁君彥趕議員離場的指令不合理，議員亦不能因害怕被控而乖乖離開，他並自言心裏有數，每次抗爭都要面對威權統治下的各種可能性，未來也不會改變工作態度；又質疑當局以公權方式，令立法會保安及警方要介入事件，並非解決問題的方式。

「議會爭話語權 倘放棄現一面倒」

胡志偉又承認，現時民主派面對的挫折是大，但質疑是否這樣就要放棄、判斷議會無用甚至離開議會。他稱當年臨立會運作15個月，政府許多政策改變均是無聲無息通過，議會現時仍有發聲、爭奪話語權的平台，「若連這個平台都不要，社會、輿論陣地上，容易有一面倒的處境出現」。他並稱議會也涉資源爭奪，必須有基本資源，才能推展工作。