港聞

港聞二

下一篇 上一篇

胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」

【明報專訊】民主黨立法會議員尹兆堅、林卓廷上周收到警方預約拘捕，涉及二人6月立法會會議審理「一地兩檢」條例草案期間的抗議行為。民主黨主席胡志偉昨日在無綫節目上，被問及事件會否影響該黨與政府的關係，他表示一貫態度均是公事公辦，「（事發後）當然更謹慎處理與她（特首林鄭月娥）之間的關係」。

胡志偉昨於無綫電視節目《講清講楚》稱，民主黨與政府關係一向不佳，縱林鄭月娥上台後，政府官員會多向該黨解說政策，惟他看不見官員嘗試調整政策內容，認為政府游說工作非真心誠意，因此一貫態度均是公事公辦，不認為有任何改善。至於黨員被預約拘捕後會否影響與林太關係，胡志偉表示「當然更謹慎處理與她（林鄭）之間的關係」。

胡志偉並質疑，事發當日立法會主席梁君彥趕議員離場的指令不合理，議員亦不能因害怕被控而乖乖離開，他並自言心裏有數，每次抗爭都要面對威權統治下的各種可能性，未來也不會改變工作態度；又質疑當局以公權方式，令立法會保安及警方要介入事件，並非解決問題的方式。

「議會爭話語權 倘放棄現一面倒」

胡志偉又承認，現時民主派面對的挫折是大，但質疑是否這樣就要放棄、判斷議會無用甚至離開議會。他稱當年臨立會運作15個月，政府許多政策改變均是無聲無息通過，議會現時仍有發聲、爭奪話語權的平台，「若連這個平台都不要，社會、輿論陣地上，容易有一面倒的處境出現」。他並稱議會也涉資源爭奪，必須有基本資源，才能推展工作。

相關字詞﹕胡志偉 尹兆堅 保安 林卓廷 民主黨 一地兩檢 立法會 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
今早有雨 最低13℃
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
中學讀文商科 自學變IT人
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
行人單車「共融通道」植入啟德