憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」

家人地址呈政黨 選舉處：改地址？

居住在幸福邨的鄧先生向本報表示，妻子上月底往長沙灣邨協助鄧父打理家務，當時民建聯社區幹事張德偉派發月曆，鄧太以她本人的身分證，以及鄧父住址作登記，冀為鄧父領月曆。

直至本月初，本身已為選民的鄧太收到選舉事務處寄往她在幸福邨居所的信件，當中有一份已填寫的新登記選民申請表副本，寫有鄧太的姓名、身分證號碼及住宅電話，但填寫的地址卻是長沙灣邨。選舉事務處問及鄧太是否要更改地址，若要更改便需提供電費單等住址證明。鄧先生強調，妻子從未填寫表格，對於收到信件感莫名其妙；質疑事件與取月曆有關，但鄧拒報警，指「小市民非搞政治」。

民協社區幹事徐溢軒相信，選舉事務處有核查戶籍紀錄，得悉有關選民居於幸福邨，因此將信件寄往幸福邨的原住址，做了把關角色。

本報至截稿前未能聯絡張德偉。本身為深水埗區議員的鄭泳舜則稱，不知道事件詳情，難作評論，但強調選民登記應是由市民自行處理。被問到憑身分證領取月曆是否民建聯的慣例，鄭泳舜稱不同辦事處有個別方法，估計部分辦事處或是為作紀錄之用。

鄭泳舜指不知詳情 選舉處稱跟進

選舉事務處回覆本報查詢指會跟進個案，並指有與房屋署、房協進行恆常資料核對，若顯示個別選民的主要居所有所變更，會向有關選民發出更改資料通知書。選舉事務處發言人又稱，若有懷疑涉及虛假或不正確陳述的選民登記，會嚴格依法處理，將個案轉介執法機關調查及跟進。