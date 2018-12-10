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料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」

【明報專訊】政府正就明年《財政預算案》諮詢公眾，財政司長陳茂波昨發表網誌，表示在目前大環境下，預期香港明年經濟將面對多項不明朗因素，存在不少挑戰，政府須審慎考慮內外宏觀經濟風險，而「撐企業、保就業、穩經濟」將是預算案大方向，希望紓緩經濟變化對市民生活影響。陳茂波指希望預算案能做好發展經濟和培育人才的工作，並照顧有需要人士。

另外，政府在今年初預算案建議，提高強積金自願供款和延期年金保費的扣稅上限。陳茂波昨表示，自措施公布以來，社會反應正面，政府考慮各界意見後，決定將扣稅上限由原本建議的3.6萬元，提高至6萬元，而納稅人亦可為配偶的延期年金保費申請扣稅。他指政府即將把相關條例草案修訂提交立法會審議，他期望修訂能早日獲通過，令措施可在明年4月1日起生效。

為配合措施，陳茂波指保險業監管局將在網頁公布合資格延期年金產品的名單，市民亦可在任何一間核准強積金受託人，開設可扣稅自願供款帳戶。他表示，政府已委託保監局和強積金管理局宣傳和做公眾教育工作，讓市民了解如何評估不同退休規劃工具，以符合個人需要。

稱不能忽略中產需要

陳茂波在網誌亦強調，政府一直努力扶助貧窮和低收入人士，舉例政府過去6年的社會福利開支增加86%，同時政府不能忽略中產的需要和面對的生活壓力，這成為他過去兩年編製預算案薪俸稅部分時的主要思路，措施包括連續兩年將薪俸稅稅階擴闊。他又指政府已為今年預算案增設facebook專頁，歡迎市民提出意見。

相關字詞﹕財政預算案 陳茂波

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