料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」

另外，政府在今年初預算案建議，提高強積金自願供款和延期年金保費的扣稅上限。陳茂波昨表示，自措施公布以來，社會反應正面，政府考慮各界意見後，決定將扣稅上限由原本建議的3.6萬元，提高至6萬元，而納稅人亦可為配偶的延期年金保費申請扣稅。他指政府即將把相關條例草案修訂提交立法會審議，他期望修訂能早日獲通過，令措施可在明年4月1日起生效。

為配合措施，陳茂波指保險業監管局將在網頁公布合資格延期年金產品的名單，市民亦可在任何一間核准強積金受託人，開設可扣稅自願供款帳戶。他表示，政府已委託保監局和強積金管理局宣傳和做公眾教育工作，讓市民了解如何評估不同退休規劃工具，以符合個人需要。

稱不能忽略中產需要

陳茂波在網誌亦強調，政府一直努力扶助貧窮和低收入人士，舉例政府過去6年的社會福利開支增加86%，同時政府不能忽略中產的需要和面對的生活壓力，這成為他過去兩年編製預算案薪俸稅部分時的主要思路，措施包括連續兩年將薪俸稅稅階擴闊。他又指政府已為今年預算案增設facebook專頁，歡迎市民提出意見。