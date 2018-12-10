「農業不能丟」 村二代赴日學種稻

在華西稻米生產基地，負責田間種植的七君子之一史宇傑，一副日本農民打扮，戴帽穿靴，正在田埂和一名農民說些什麼。史宇傑是華西村的第二代，父母都是村企負責人，他原本學的是經濟，現在卻「改行」做農民，他說這完全是因為對種田感興趣，雖然辛苦，但很滿足，特別是他從日本老師那裏，學到了做事做人的方式和態度，不僅每天要做計劃，一切還講究實效。做了農民，常在田間工作的史宇傑說：「我以前很白，現在曬得很黑。」短短一兩年他也累積一套自己的經驗，他說要種好水稻，「基因要好，種植方式要健康，還要有好的加工環境，這3點很重要」。

說到加工，則是由也屬七君子的「華西女婿」崔京斌負責。他說他們追求高品質，產量要求反而不是很高，水稻產量每畝約800至900斤，「重在口感好」，經加工包裝出售， 5公斤要數十元，「價格的確比一般的米要貴，但還是比日本米便宜很多」。

這7名新農民肩負推廣華西水稻種植經驗的責任，崔京斌說，稻米生產基地目前有1000畝農田，今年要拓展至2000畝，但再擴展則沒太大意義，因為「我們的目標是將華西的水稻種植經驗摸索出來，再推廣到江陰市、江蘇省，甚至走出去到安徽或東北，到時我們只要派專家指導就好了」。