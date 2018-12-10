「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」

40萬買6000呎別墅 地權屬村集體

何女士對能成為華西人充滿自豪，她現在住在獨門獨院的別墅，建築面積達610平方米（約6500方呎），「原是副村長住的，裝修挺好的，不過我去年重新裝修了一次，畢竟是自己住嘛」。這套房子是何女士用40萬元（人民幣，下同）買下來，現在她在村子裏有3套房子。在華西村，記者參觀了村文聯副主席孫永紅的家，那是一幢450平方米的兩層小樓，屋中掛了不少字畫。不過何女士說，這房子已算舊了，「現在有的村民已經住在800多平方的房子裏，房子裏還有電梯（升降機）」。華西村所有房子只有使用權，而土地則屬於村集體。房子買賣也是內部解決，可以賣給村裏的集團公司或由個人協調，何女士2003年在華西村買了一套160平方米的房子，價錢是10萬元，現在最多只能賣到20萬元，「因為房價是福利待遇的一部分，如果炒房的話就虧大了。習總書記說房子是用來住的，不是用來炒的，華西村一直是這麼做的」。

1999年7月，華西村股票在深圳證券交易所上市，開創了「村莊上市」的先例，同時也體現了「集體控股、個人入股」華西特色，何女士聲稱家裏有240多萬股金，每年都有分紅的機會。何女士每月收入9000元，每年分紅14萬元，還有其他福利，但她抱怨去年分紅只有10萬多元，因為她花了40多萬元股金，包括買了一隻20萬元的鑽戒。「在華西呀，千萬不要以為掃地大姐戴的翡翠是假的，上次我看到一個50萬的翡翠，糾結要不要買，結果就被人買走了。」在華西的奢侈品店，村民可分文不掏購物，記帳就從自己股金中扣除。

村莊上市先例 村民每年分紅

「股金存在華西村委。村規寫得很清楚，離開了，股金就充公了。別人也不可以買。如果你一直在村裏工作，孩子可以繼承你的股金。孩子也要在村裏，如果不是也不公平，你沒有做出貢獻，憑什麼享受。」正因為這樣，華西人都不願意離開村子到外面工作，「我可以去外面上班，家裏如果有兩三套房子就得還給村裏，只能保留一套，而且股金也沒了」。何女士說：「人在股金在。」

村書記吳協恩則透露，其實村民的收入還包括各種補貼和福利，「像水電氣呀、體檢呀，你開車的話還有油費」。一名姓張女孩隨父母由蘇北淮安到華西定居，她說雖知道自己不會成為華西人，也沒股份，但她覺得在華西衣食住行全包，生活好也安逸，從沒想過要離開。