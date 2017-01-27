改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致

明報記者

冒險改革 鄉鎮企業崛起

1978年，由小崗村首創的「家庭聯產承包責任制」開始在全國推行。有關指示下達到華西村所在的江陰市後，吳協恩的父親、時任村書記吳仁寶卻認為「分田到戶」並不適合華西村發展，當時華西村佔地僅0.96平方公里，人均4分地（1分地約700方呎），分田到戶無法提高收益。「老書記的觀點是，農業可以解決溫飽，但致富還是要靠工業。」吳協恩習慣用「老書記」稱呼他已故的父親，他說，後來老書記將華西村的600畝良田承包給30名種田能手，村中其他勞動力則轉移到鄉鎮企業發展。

那次「冒險」保住了華西村集體土地的完整，也避免了後來鄉鎮企業發展過程中出現產權不明確的問題，為華西村將來企業發展打下良好基礎。華西村在改革開放前曾辦了一家五金廠，至1978年已積下百萬元（人民幣，下同）的「身家」。華西村堅持辦工廠，也和他們從該廠嘗到的「甜頭」有很大關係，後來吳仁寶又建了織布廠、鋼板廠等10多家小工廠。1983年春天，鄧小平到蘇州視察，在聽取關於江蘇農村發展匯報時，對於華西村鄉鎮企業的發展印象深刻，還說「想不到鄉鎮企業異軍突起」。

鄧小平評「異軍突起」注強心針

鄧小平這句話，由老書記傳回村裏，成了華西村發展鄉鎮企業的「強心劑」；2003年接任村書記的吳協恩，至今仍在不同場合引用這句話。在吳協恩眼裏，父親吳仁寶是個有推動改革魄力又善於總結經驗的人，其中一個秘訣就是要與中央保持「高度一致」。這說法也與村裏的一些傳說不謀而合。2011年華西村民集資1000萬元興建的龍希大酒店落成開張，該酒店樓高328米，與當時北京的最高大廈一樣高，意思就是與北京保持高度一致。根據資料，當時北京最高的大廈應是2009年落成的中國國際貿易中心三期，樓高約為330米。

吳協恩的話語中，也經常以國家領導人的講話來比對華西村的現狀，他引述國家主席習近平去年在徐州說，在農村基層要有好的班子好的帶頭人，認為華西村很慶幸有名老書記；又比如引述習近平2013年在湖南說「實事求是，因地制宜」。他說華西村就是因此走出一條通過鄉鎮企業崛起的成功之路。

經過多年發展，華西村已形成傳統工業、服務業、高新科技「三頭馬車」帶動的經濟格局；通過1970年代造田、1980年代造廠、1990年代造城、新世紀「育人」，華西村目前已發展成擁有金融投資、旅遊服務、倉儲物流、遠洋海工、農產品批發市場及礦產資源等一大批新興產業的大型企業集團，坐擁資產573億元，僅去年繳稅已達13.56億元。據新華社消息，中共十八大以來，小崗村總產值增長超過55%，達5.42億元人民幣；村集體經濟收入820萬元人民幣，比2012增長一倍。這與2012年全村年經濟收入525億元的華西村相比，也只是一個零頭而已。

資產達573億 去年繳稅13億

吳協恩認為，小崗村當年包產到戶，解放生產力，打破大鍋飯，對推動中國改革開放，起了很大作用。但是，「分田到戶好是好，但農村的基礎設施、弱勢團體、公共事業就沒人負責了，因為沒錢。誰會給你掏錢？而且村長的權威也沒了」。他認為華西村沒有放棄集體經濟，走的是共同富裕的道路，一手抓經濟，一手抓百姓福利，「華西的貢獻就是通過鄉鎮企業崛起，改變了農村經濟增長的方式，將農民變成了工人；而且這種模式是可複製的，也是可以持續的」。