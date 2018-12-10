控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進

衛生署長陳漢儀昨出席香港防癌會活動後表示，署方會加強向業界宣傳控酒新例，控煙酒辦公室的健康大使亦會到商舖宣傳，並派發合格的標示以供使用。

調查：18至40歲 35%屬暴飲者

另外，香港防癌會在10月26日至11月7日做問卷調查，訪問1019人，96%受訪者表示曾飲酒，當中69%人稱在20歲或以下開始飲酒。調查指出，68%受訪者在過去3個月曾飲酒，當中45%屬暴飲，即一次過飲最少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯20毫升的烈酒。暴飲者平均每月暴飲兩次，當中6%暴飲者最少每周暴飲一次。另外，18至40歲受訪者中，有35％為暴飲者。

飲酒與疾病認知方面，最多受訪者認為飲酒增加患肝癌及胃癌風險，分別佔77%及54%，但只有2%受訪者認為飲酒增加患乳癌風險。

防癌會：從小練酒 致癌風險不減反增

調查又指出，40%受訪者認為愈年輕開始訓練酒量，身體愈能適應並減低飲酒致癌風險。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢表示這是謬誤，飲酒時間愈長致癌風險愈高，只因常飲酒會令體內肝酵素增加，飲酒的不適會隨之減少，令人產生酒量好的錯覺，愈飲愈多。

飲酒易面紅 或增頭頸食道癌風險

他續稱，人體肝臟會將酒精（即乙醇）轉化成致癌物乙醛，乙醛可令細胞發生變異並致癌；人體亦會進一步將乙醛轉化為無毒物質，上述兩種轉化的速度受基因影響。東亞人的基因會令轉化成乙醛的速度加快，增加患胰臟癌的風險；另有35%至45%東亞人的基因有缺陷，無法將乙醛轉化為無毒物質，他說這類人通常飲酒容易面紅，毒素積聚會增加患食道癌及頭頸癌風險。

酒精升雌激素水平 增乳癌風險

廖又說，酒精會令血液中的雌激素水平升高，增加患乳癌風險，對年輕女性影響特別嚴重。他引述一項2010年發表的外國研究指出，每周飲一至兩次酒的女性，患良性乳腺疾病風險較沒飲酒女性高57%，每星期飲3至5次的風險則為沒飲酒的3倍。

廖敬賢表示，就酒精致癌風險而言，並沒有安全的飲用水平，建議飲酒者減少飲酒甚至戒酒。