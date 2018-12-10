港聞

港聞二

下一篇 上一篇

控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進

【明報專訊】禁向未成年者賣酒的控酒條例於上月30日生效起，控煙酒辦人員已巡查逾170個地點，發現30多個地點沒有貼出明確標示，另接獲11宗投訴，包括5宗懷疑向未成年人售酒、6宗沒有貼出標示。衛生署正調查有關投訴，會視乎證據跟進。

衛生署長陳漢儀昨出席香港防癌會活動後表示，署方會加強向業界宣傳控酒新例，控煙酒辦公室的健康大使亦會到商舖宣傳，並派發合格的標示以供使用。

調查：18至40歲 35%屬暴飲者

另外，香港防癌會在10月26日至11月7日做問卷調查，訪問1019人，96%受訪者表示曾飲酒，當中69%人稱在20歲或以下開始飲酒。調查指出，68%受訪者在過去3個月曾飲酒，當中45%屬暴飲，即一次過飲最少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯20毫升的烈酒。暴飲者平均每月暴飲兩次，當中6%暴飲者最少每周暴飲一次。另外，18至40歲受訪者中，有35％為暴飲者。

飲酒與疾病認知方面，最多受訪者認為飲酒增加患肝癌及胃癌風險，分別佔77%及54%，但只有2%受訪者認為飲酒增加患乳癌風險。

防癌會：從小練酒 致癌風險不減反增

調查又指出，40%受訪者認為愈年輕開始訓練酒量，身體愈能適應並減低飲酒致癌風險。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢表示這是謬誤，飲酒時間愈長致癌風險愈高，只因常飲酒會令體內肝酵素增加，飲酒的不適會隨之減少，令人產生酒量好的錯覺，愈飲愈多。

飲酒易面紅 或增頭頸食道癌風險

他續稱，人體肝臟會將酒精（即乙醇）轉化成致癌物乙醛，乙醛可令細胞發生變異並致癌；人體亦會進一步將乙醛轉化為無毒物質，上述兩種轉化的速度受基因影響。東亞人的基因會令轉化成乙醛的速度加快，增加患胰臟癌的風險；另有35%至45%東亞人的基因有缺陷，無法將乙醛轉化為無毒物質，他說這類人通常飲酒容易面紅，毒素積聚會增加患食道癌及頭頸癌風險。

酒精升雌激素水平 增乳癌風險

廖又說，酒精會令血液中的雌激素水平升高，增加患乳癌風險，對年輕女性影響特別嚴重。他引述一項2010年發表的外國研究指出，每周飲一至兩次酒的女性，患良性乳腺疾病風險較沒飲酒女性高57%，每星期飲3至5次的風險則為沒飲酒的3倍。

廖敬賢表示，就酒精致癌風險而言，並沒有安全的飲用水平，建議飲酒者減少飲酒甚至戒酒。

相關字詞﹕控煙酒辦公室 致癌 飲酒

上 / 下一篇新聞

美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
今早有雨 最低13℃
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
中學讀文商科 自學變IT人
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
行人單車「共融通道」植入啟德