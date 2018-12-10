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丁新豹：填海必然 否則無新市鎮

【明報專訊】政府提出「明日大嶼」計劃，在大嶼山對出的交椅洲附近填海逾千公頃，在社會引起爭議。香港歷史博物館前總館長丁新豹以歷史角度看香港填海，指出香港早於1851年便開始填海，認為填海於香港是必然，亦無可避免，否則沒有新市鎮出現。惟他拒絕就「明日大嶼」表態，認為非其專業。

1851年棄瓦礫成首填海地

香港山多平地少，丁新豹說港英政府早於1851年就開始在上環填海，當時因皇后大道中以北的房屋發生大火，被毁房屋的瓦礫堆積如山，就把整堆沙石推落海，成為了香港首塊填海地。港府雖希望繼續於港島填海，惟受到商人反對，當中包括怡和洋行創辦人渣甸。後來置地創辦人之一、立法局非官守議員遮打爵士出面游說，促成中環一帶填海，即現時終審法院及皇后像廣場一帶商業及文娛區。

丁新豹指出，於香港首兩次填海可看到，史上填海不一定基於住屋用途，更指出遮打爵士其中一個建議填海的原因，是為解決維港沙灘的衛生垃圾問題。丁又稱，港島地形犬牙交錯，填海計劃把港島（沿岸）拉成一直線；更說尖沙嘴原是一個大拗，填海後土地才較易使用。他說，直至兩次世界大戰後，香港人口不斷增加，才開始出現住屋需求，需要在灣仔以及後來在新界以新市鎮計劃填海。

1887年遮打爵士的填海計劃中，填海費用由海岸邊的地主負責，政府完成填海工程後，新地就會歸原來海邊的地主。丁新豹說，填海一直對商家有利，以前社會稱之為「官商合作」，現在就被稱為「官商勾結」，但認為商家獲利不一定是壞事，因商家與地區繁榮息息相關。

拒就「明日大嶼」表態

丁認為，從香港歷史來看「填海無可避免」，否則就無現在沙田及大埔等新市鎮，指填海在香港是必然的事。他認同填海是解決住屋需要的好辦法，因香港需要有土地作城市發展。問到是否支持「明日大嶼」的填海計劃，丁笑言「當然不會告訴你」，但認為香港有需要填海，但如何填，在哪填，非其專業，不便評論，只認為維港填海已「夠皮」，不能再填。

丁新豹將在饒宗頤文化館舉行4次講座，分享港九新界的填海歷史，之後文化館會辦圖片展，展出100張與香港填海有關的歷史照片。

相關字詞﹕住屋 香港歷史 填海 明日大嶼

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