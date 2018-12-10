兩地改劃均四否決 涉違例發展

新世界：已出租 不容違規行為

楊夏至說，以新田壆圍作例，壆圍約60多個地段由新世界關聯公司持有，於1992至1994年買入，面積約27公頃，當中七成面積位於濕地保育區，其餘三成位於濕地緩衝區。他稱，翻查資料新世界關聯公司曾4次將其持有壆圍地段，申請改劃作房屋發展，均被城規會拒絕。而壆圍地段曾涉棕地作業和非法填塘等違例發展共21次，面積涉10公頃。

另一位於新田合盛圍地段面積約26公頃，業主亦屬新世界關聯公司，同涉4次申請改劃作房屋發展，但被城規會否決，整個地段曾涉32次違例發展，違例範圍面積達12公頃，涉棕地作業和非法填塘。

他說以上兩個案均反映發展商除嘗試申請改劃更縱容地段上違例發展，懷疑發展商企圖降低當地生態價值，疑存「先破壞、後發展」行為。

新世界回覆稱，該調查提及的土地已出租，會密切留意租戶使用情况，以確保出租土地沒被違規使用，並稱集團不會容許違規行為。

城規委員：按現有指引審批

城規會委員余烽立表示，城規會有指引審批新界西北生態較敏感地區改劃申請，當中涉濕地範圍申請，環境保育是主要考慮因素，並需考慮是否影響候鳥棲息地等；若涉及魚塘則生態價值相對較低，審批時要考慮發展商擬議設施，包括水、電、煤、渠，及交通能否支持住宅人流，過往相關申請因交通、公共設施不足多被否決。他說，當推出「土地共享」計劃後先由土地及建設諮詢委員會把關，料會篩選，並稱若屆時交予城規會討論時，亦必定會按現有指引審批。