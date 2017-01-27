全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」

現時主要收入為水及煙

30年前未有互聯網，人們依賴報紙獲取資訊。英妹說，當年每天可賣約400份報紙，一個檔口有5、6名員工同時疊報。有馬迷為獲最新、最快賠率，會提早半小時到報檔外排隊買馬經。當年有漫畫書和雜誌不時附送刀劍模型等贈品，有粉絲為取得贈品，不惜尾隨運貨車追至報檔，「但落貨後我會對他們說：『未數數，暫不賣！』」英妹覺得，這句說話是一種地位象徵。

英妹又說，現要需靠減價作招徠，「以前賣500份報紙可以賺足500份的錢，現在因為減價，即使賣到500份，都只能賺到約250份的錢」。她說現時報檔主要收入來源是水，一日可賣4箱，其次為煙，最後才是報紙。

報檔承載地區回憶 學者籲保留

曾就研究報檔、著有《街邊有檔報紙檔》一書的中大香港亞太研究所全球中國研究計劃副研究員莊玉惜表示，世界各地報檔設計大同小異，惟因本港城市密度高，故報檔須就按各區環境作設計上的調節，顯示與地區環境關係緊密。她舉例，中環士丹頓街有一報檔位於轉角燈位，展示面積只得4方呎，檔口須向上延伸，「這些設計在外國是找不到的，是本地報檔才有的特色」。

然而，隨着消費文化及潮流轉變，愈來愈少人讀實體報，莊認為報檔被淘汰也是無可奈何。但她認為，報檔盛載的本土特色及意義是無容置疑，即使報檔轉型，也盼能留住檔口，「如果連建築物都消失，可以令人有共鳴的集體回憶便會割裂」。