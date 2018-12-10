小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源

明報記者 陳冬綾

報檔屬食環署固定攤位小販牌照一種。受牌照所限，檔內只可售賣報刊，以及包括樽裝水、煙、涼果等12種商品（見表）。截至今年10月，全港仍生效的報販牌照有388個，較1995年的1005個下跌逾半。

全港報販牌照僅388個

2011年花園街排檔大火後，政府預留2.3億元推出「小販資助計劃」，部分小販交還牌照以領取特惠金。據了解，政府正考慮如何處理空置的小販攤位，其中一個方向是邀請部分報販「轉牌」。

食環署發言人回覆表示，為期5年、為43個小販排檔區進一步減低火警風險而推行的「小販資助計劃」於今年6月2日結束，有合資格攤檔小販交回牌照以申領特惠金，其攤位亦已騰空；另外亦有因其他原因而空置的小販攤位。就應否簽發新的固定小販牌照及如何分配空置固定攤位，署方早前與業界商會和代表會面，聽取他們的意見。就此事宜，政府稍後會向立法會食物安全及環境衛生事務委員會匯報最新情况及提出建議。

大聯盟稱有報販反應正面

全港報販大聯盟主席廖社青表示，報販需因應時代轉變尋找新出路，方式仍在摸索中。他透露，10月食環署曾與業界開會，署方主動提出新方案，為全港約100個報檔「轉牌」，報販只要申請放棄現有牌照，便可沿用舊牌照持有人之名，重新領取其他小販牌照經營。

廖表示現時方案仍於磋商階段，確實手續、可選的新牌照選項仍未定案。但他樂見政府願意協助業界轉型，改善經營環境，又說有報販對方案態度正面，「多個選擇總比沒選擇好」。他相信部分報販轉牌後能減低行內競爭，令餘下報檔客源更集中。

報販：不懂賣菜 給我賣菜牌何用？

在旺角經營報檔的英妹說，曾聽聞轉牌一事，相信方案對部分行家吸引，因有些報檔位於橫街窄巷，生意低迷，有轉牌需要，然而她不會考慮轉牌。她估計，署方提供可轉換的牌照，很大機會是通菜街的排檔，或街市菜檔，「但我根本不懂得賣菜，你給我一個菜檔牌又有何用？」英妹表示轉牌要重新適應，自己已56歲，「做多幾年就退休」，故未必考慮新方案。

檔口同樣位於旺角、靠賣馬經和色情刊物挺起營業額的報販阿玉則關心，轉牌後小販被安排到什麼地區擺檔，她擔心轉牌後生意反而不如以前。阿玉認為現時方案未落實，討論轉牌與否是言之尚早。