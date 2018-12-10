港聞

港聞二

下一篇 上一篇

小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源

【明報專訊】花園街大火後，部分小販主動交還牌照並領取政府的特惠金，食環署正研究如何處理空置的排檔。「全港報販大聯盟」透露，食環署10月時向工會提出為約100個報販「轉牌」，如報販捨棄報檔牌照，可以原有持牌人之名，重新領取另一種小販牌照。

明報記者 陳冬綾

報檔屬食環署固定攤位小販牌照一種。受牌照所限，檔內只可售賣報刊，以及包括樽裝水、煙、涼果等12種商品（見表）。截至今年10月，全港仍生效的報販牌照有388個，較1995年的1005個下跌逾半。

全港報販牌照僅388個

2011年花園街排檔大火後，政府預留2.3億元推出「小販資助計劃」，部分小販交還牌照以領取特惠金。據了解，政府正考慮如何處理空置的小販攤位，其中一個方向是邀請部分報販「轉牌」。

食環署發言人回覆表示，為期5年、為43個小販排檔區進一步減低火警風險而推行的「小販資助計劃」於今年6月2日結束，有合資格攤檔小販交回牌照以申領特惠金，其攤位亦已騰空；另外亦有因其他原因而空置的小販攤位。就應否簽發新的固定小販牌照及如何分配空置固定攤位，署方早前與業界商會和代表會面，聽取他們的意見。就此事宜，政府稍後會向立法會食物安全及環境衛生事務委員會匯報最新情况及提出建議。

大聯盟稱有報販反應正面

全港報販大聯盟主席廖社青表示，報販需因應時代轉變尋找新出路，方式仍在摸索中。他透露，10月食環署曾與業界開會，署方主動提出新方案，為全港約100個報檔「轉牌」，報販只要申請放棄現有牌照，便可沿用舊牌照持有人之名，重新領取其他小販牌照經營。

廖表示現時方案仍於磋商階段，確實手續、可選的新牌照選項仍未定案。但他樂見政府願意協助業界轉型，改善經營環境，又說有報販對方案態度正面，「多個選擇總比沒選擇好」。他相信部分報販轉牌後能減低行內競爭，令餘下報檔客源更集中。

報販：不懂賣菜 給我賣菜牌何用？

在旺角經營報檔的英妹說，曾聽聞轉牌一事，相信方案對部分行家吸引，因有些報檔位於橫街窄巷，生意低迷，有轉牌需要，然而她不會考慮轉牌。她估計，署方提供可轉換的牌照，很大機會是通菜街的排檔，或街市菜檔，「但我根本不懂得賣菜，你給我一個菜檔牌又有何用？」英妹表示轉牌要重新適應，自己已56歲，「做多幾年就退休」，故未必考慮新方案。

檔口同樣位於旺角、靠賣馬經和色情刊物挺起營業額的報販阿玉則關心，轉牌後小販被安排到什麼地區擺檔，她擔心轉牌後生意反而不如以前。阿玉認為現時方案未落實，討論轉牌與否是言之尚早。

上 / 下一篇新聞

美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
今早有雨 最低13℃
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
中學讀文商科 自學變IT人
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
行人單車「共融通道」植入啟德