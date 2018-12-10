港聞

港聞一

下一篇 上一篇

研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增

【明報專訊】「我們的實驗室可養殖3至4萬條斑馬魚，是全港大學中最大的斑馬魚研究實驗室。」科大生命科學部教授溫子龍的研究團隊，過去11年利用斑馬魚研究免疫細胞及造血幹細胞的產生機制及功能，今年獲頒「裘槎優秀科研者獎」。但溫說，實驗室3年研究經費僅約120萬元，只能在緊絀資源下做部分研究，期望可受惠於政府科研政策，保持本港領先科研地位。

出身廣州的溫子龍，1980年代取得廣州南方醫科大學醫科學士，不過並未從醫，其後到美國留學，開展研究生涯，「我對於正常細胞如何形成好感興趣，而理解正常細胞的形成則可助設計醫療方案，所以離不開我本身的醫科專業」。

曾在星研究 不滿被設限來港

溫子龍來港前，曾於新加坡研究免疫細胞及造血幹細胞6年，但他認為當地對研究領域設限，不夠空間發揮。2007年他加入科大從事同類研究，近年發現了免疫細胞中「T淋巴細胞」及「小膠質細胞」均具最少兩種發育來源，更解釋了「小膠質細胞」向腦部遷移的機制，醫學上有重要意義，「我重要的研究發現都在科大發生，這是香港學術自由帶給我的，有自由才有創造力及新發現」。

不過，即使有學術自由亦難免受制經費。溫說其實驗室3年研究經費僅得約120萬元，平均一年僅約40萬元，有些研究即使團隊有能力有興趣亦無法做，「07年我來港時，香港的科研支援比中國好很多；10年過去，經費沒有增加，一些好的教授都離開了，有些更去了中國，因為現時中國十分支持科研」。

3年經費120萬 盼可受惠新政策

溫今年獲頒「裘槎優秀科研者獎」，包括200萬元科研基金及聘請替代講師的一年開支。他說基金可應付兩年研究開支，但其研究需最少約5年才有進一步成果。他認為長期仍要依賴政府資助，期望可受惠科研政策獲更多支持，為本港保持領先科研地位。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕免疫系統 溫子龍 創科線 香港科技大學 裘槎基金會 創科線

上 / 下一篇新聞

美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
美指孟虛假陳述 調走受制裁國資金 華召美大使交涉 「視美行動進一步反應」
三官媒炮轟加 對美點到即止
三官媒炮轟加 對美點到即止
加前外交顧問：華施壓無用
加前外交顧問：華施壓無用
工聯會美領館抗議
工聯會美領館抗議
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
未獲提供涉歧視者資料 被着向美法院申請 平機研向fb採法律行動
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
融樂會fb多歧視留言 平機拖拉一年始跟進
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
小販排檔空置 食環研百報販「轉牌」 業界：樂見政府助轉型 減競爭可集中客源
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
全盛期日賣400份 「現賣40份都偷笑」
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
債仔抵押朋友車 虛報遭搶車被捕
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
調查：千頃發展商新界地 四成生態敏感 團體憂「土地共享」威脅濕地
兩地改劃均四否決 涉違例發展
兩地改劃均四否決 涉違例發展
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
非住宅改劃住宅 全當新增樓面
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
丁新豹：填海必然 否則無新市鎮
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
控酒施新例接11投訴 5涉售未成年 逾30地點沒貼明確標示 衛署：視證據跟進
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
改革開放40年系列：逆中央意不分田 搞工業暴富 走共富路 華西村書記﹕與中央高度一致
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「在華西，別以為掃地大姐翡翠是假的」
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
「農業不能丟」 村二代赴日學種稻
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
改革先鋒墮後 小崗村獲援手
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
料明年經濟多項不明朗因素 陳茂波：預算案「撐企業保就業」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
憑身分證領民建聯月曆 選民「被登記」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
胡志偉談黨友被捕 「更謹慎處理與林鄭關係」
今早有雨 最低13℃
今早有雨 最低13℃
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
社交媒體騙案增1.2倍 涉款4.5億 網戀佔最多
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
關愛基金擬放寬醫援審查 不計同住父母財務
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
客務中心逾期未糾正 香港電訊6機樓釘契
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
樂施會倡「生活工資」 時薪54.7元
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
放房保險箱 四季住客失15萬金幣
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
「貨架LCD」畫面任割 廣告位度身製 Wi-Fi更新內容 補電子標籤不足
中學讀文商科 自學變IT人
中學讀文商科 自學變IT人
尊子漫畫
尊子漫畫
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
社民連工黨聯婚 佔中開P 戴耀廷宣布：洞房花燭 正式啟動
葉太：會改用華為手機
葉太：會改用華為手機
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
郭家麒辦人權跑 促西環停干預
中大App鼓勵健行 3500人用
中大App鼓勵健行 3500人用
行人單車「共融通道」植入啟德
行人單車「共融通道」植入啟德