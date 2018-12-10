研細胞奪科研獎 學者嘆經費10年未增

出身廣州的溫子龍，1980年代取得廣州南方醫科大學醫科學士，不過並未從醫，其後到美國留學，開展研究生涯，「我對於正常細胞如何形成好感興趣，而理解正常細胞的形成則可助設計醫療方案，所以離不開我本身的醫科專業」。

曾在星研究 不滿被設限來港

溫子龍來港前，曾於新加坡研究免疫細胞及造血幹細胞6年，但他認為當地對研究領域設限，不夠空間發揮。2007年他加入科大從事同類研究，近年發現了免疫細胞中「T淋巴細胞」及「小膠質細胞」均具最少兩種發育來源，更解釋了「小膠質細胞」向腦部遷移的機制，醫學上有重要意義，「我重要的研究發現都在科大發生，這是香港學術自由帶給我的，有自由才有創造力及新發現」。

不過，即使有學術自由亦難免受制經費。溫說其實驗室3年研究經費僅得約120萬元，平均一年僅約40萬元，有些研究即使團隊有能力有興趣亦無法做，「07年我來港時，香港的科研支援比中國好很多；10年過去，經費沒有增加，一些好的教授都離開了，有些更去了中國，因為現時中國十分支持科研」。

3年經費120萬 盼可受惠新政策

溫今年獲頒「裘槎優秀科研者獎」，包括200萬元科研基金及聘請替代講師的一年開支。他說基金可應付兩年研究開支，但其研究需最少約5年才有進一步成果。他認為長期仍要依賴政府資助，期望可受惠科研政策獲更多支持，為本港保持領先科研地位。

明報記者 林穎茵